The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
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ISIN Name
LU2018762XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
LU1287023XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
LU2370241XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
FR0011720XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
FR0011475XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
FR0010424XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
LU1435356XXX Amundi Index Solutions
LU1681041XXX Amundi Index Solutions
LU1686830XXX Amundi Index Solutions
LU1589349XXX Amundi Index Solutions
LU1646360XXX Amundi Index Solutions
LU2269164XXX Amundi Index Solutions
LU1681046XXX Amundi Index Solutions
LU1832418XXX Amundi Index Solutions
LU1681040XXX Amundi Index Solutions
LU1681046XXX Amundi Index Solutions
LU1812090XXX Amundi Index Solutions
LU1931975XXX Amundi Index Solutions
LU2606055XXX Amundi Index Solutions
IE0006IP4XXX Amundi ETF ICAV
IE000PB4LXXX Amundi ETF ICAV
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
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ISIN Name
LU2018762XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
LU1287023XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
LU2370241XXX MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
FR0011720XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
FR0011475XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
FR0010424XXX MULTI UNITS FRANCE SICAV
LU1435356XXX Amundi Index Solutions
LU1681041XXX Amundi Index Solutions
LU1686830XXX Amundi Index Solutions
LU1589349XXX Amundi Index Solutions
LU1646360XXX Amundi Index Solutions
LU2269164XXX Amundi Index Solutions
LU1681046XXX Amundi Index Solutions
LU1832418XXX Amundi Index Solutions
LU1681040XXX Amundi Index Solutions
LU1681046XXX Amundi Index Solutions
LU1812090XXX Amundi Index Solutions
LU1931975XXX Amundi Index Solutions
LU2606055XXX Amundi Index Solutions
IE0006IP4XXX Amundi ETF ICAV
IE000PB4LXXX Amundi ETF ICAV
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