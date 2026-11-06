Die Ausgaben des Bundes für die EEG-Förderung werden in diesem Jahr voraussichtlich deutlich geringer ausfallen als noch 2025. "Das EEG-Konto wird im Jahr 2026 voraussichtlich um 4,2 Milliarden Euro weniger belastet. Eine gute Nachricht für den Bundeshaushalt", erklärte dazu Ursula Heinen-Esser, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) am Freitag. Medienberichten zufolge hatte das Bundesfinanzministerium für das laufende Jahr 16,6 Milliarden Euro für das EEG-Konto bereitgestellt, zu erwarten sei nun aber ein Bedarf von lediglich 12,4 Milliarden Euro. Nach Angaben der Übertragungsnetzbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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