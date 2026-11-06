Die Daimler-Truck-Aktie steht am Freitag deutlich unter Druck. Zeitweise verlor das Dax-Papier bis zu 8,3 Prozent, zuletzt notierte es bei 39,95 Euro noch 4,7 Prozent im Minus, obwohl der Nutzfahrzeughersteller im dritten Quartal deutlich mehr verdient hat. Ausgelöst hat den Rückschlag der Auftragseingang, der die Erwartungen verfehlte. Ist der Kursrutsch eine Übertreibung oder der Beginn einer Abkühlung? Nordamerika trägt das Ergebnis Das um Sondereffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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