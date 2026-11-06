An der Wall Street liegen die Nerven blank. Am Donnerstag wackelte die Nasdaq, sie gab um 5,5 Prozent nach. der S&P knickte um 4,4 Prozent ein. Die Kurstafeln leuchteten also tiefrot. Es geht die KI-Angst um. Blocken die Demokraten nun den KI-Ausbau in den USA, das ist die große Frage nach ihrem Wahlsieg. Einige Gouverneure sind gegen den Bau neuer Rechenzentren. Sie machen sich Sorgen um das Grundwasser, den Energiebedarf, die Kosten etc. In solchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer