Die Aktie des US-Softwarekonzerns Unity Software schießt nach überraschend starken Quartalszahlen um fast 15 Prozent nach oben. Erstmals seit dem Börsengang schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen und übertrifft die Erwartungen der Wall Street deutlich. Besonders brisant: Mit seinem KI-gestützten Werbegeschäft könnte Unity zunehmend zum gefährlichen Rivalen des Börsenlieblings AppLovin werden.Gewinnwende überrascht die Wall Street Unity hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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