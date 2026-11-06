Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich nachgegeben. Dank einer Aufholjagd am Nachmittag hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Nachdem der SMI in der ersten Euphorie über den Wahlsieg der Demokraten in den USA am Donnerstag auf beinahe 15'100 geklettert war, kam es zuerst am Donnerstag und dann verstärkt auch am Berichtstag zu Gewinnmitnahmen auf breiter Front. Vom neuen Allzeithoch hat sich der Leitindex um rund 400 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab