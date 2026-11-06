Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag klar nachgegeben. Mit den überwiegend erholten US-Börsen nach dem Tech-Ausverkauf am Donnerstag dämmten sie ihre Verluste aber etwas ein. Starke amerikanische Wirtschaftsdaten hatten dies- wie jenseits des Atlantiks kaum Einfluss auf die Kurse. Der EuroStoxx50 verabschiedete sich 0,98 Prozent tiefer mit 6.170,49 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht behauptete der Eurozonen-Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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