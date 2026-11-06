OpenAI will dank KI nicht nur Sicherheitslücken finden, sondern sie dank Patches, die auch mithilfe von KI entwickelt werden, auch direkt schließen. Im Linux-Kernel war das bereits erfolgreich. KI-Agenten können dabei helfen, Sicherheitslücken zu entdecken. OpenAI reicht das aber nicht aus. Der Mutterkonzern von ChatGPT will eine Systematik kreieren, in der KI-Agenten nach dem Auffinden der Sicherheitslücken auch gleich Patches dafür entwickeln lassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n