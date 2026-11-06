Die Intel-Aktie kennt derzeit im Sog der jüngsten Abverkäufe des Techsektors ebenfalls nur eine Richtung: abwärts. Vom Rekordhoch bei 142,35 US$ hat der US-Chipriese inzwischen in der Spitze rund -64% an Wert eingebüßt. Bereits in meiner Analyse vom vergangenen Sonntag hatte ich unter der Headline "Das war womöglich erst der Anfang" vor einer Fortsetzung des Ausverkaufs gewarnt. Genau dieses Szenario nimmt seither weiter Gestalt an, denn mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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