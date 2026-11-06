Mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 angekündigtes Kapital treiben strategische Übernahmen, den Betrieb im Orbit, Weltrauminfrastruktur der nächsten Generation sowie die globale Expansion voran.

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CesiumAstro Founder and CEO Shey Sabripour with a replica of the company's Element satellite.

CesiumAstro sichert sich 730 Millionen US-Dollar in einer von Janus Henderson angeführten Serie-D-Finanzierung bei einer Bewertung von über 4,5 Milliarden US-Dollar und stellt nach vollständig erfolgreicher Element-1-Mission die Satellitenkonstellation Synchronicity vor

CesiumAstro Inc., ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationssystemen und Satelliten für Raumfahrt sowie Verteidigung, gab heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierung über 730 Millionen US-Dollar bekannt, durch die das Unternehmen mit mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Mit der Finanzierung steigt das gesamte von CesiumAstro im Jahr 2026 angekündigte Kapital auf über 1,2 Milliarden US-Dollar; zugleich unterstützt sie die Ausweitung der Aktivitäten des Unternehmens auf die Entwicklung sowie den Betrieb eigener Satelliteninfrastruktur.

Das Unternehmen kündigte außerdem Synchronicity an, eine geplante KI-gestützte Konstellation aus 737 Satelliten für kommerzielle, hoheitliche und Verteidigungsmissionen. Die Ankündigung folgt auf den Start von CesiumAstros erstem Satelliten Element-1 sowie die Aufnahme seines Betriebs im Orbit.

Diese Expansion baut auf drei strategischen Übernahmen auf, die CesiumAstros vertikale Integration von Halbleitern bis hin zum Missionsbetrieb gestärkt haben und dazu beitragen, die Entwicklung sowie Bereitstellung von Synchronicity zu beschleunigen. Das Unternehmen baut zudem seine Entwicklungs- und Fertigungsaktivitäten weltweit aus. Im Rahmen dieser Maßnahmen hat CesiumAstro eine Investition von 500 Millionen US-Dollar über fünf Jahre für den Ausbau seines Hauptsitzes im Großraum Austin angekündigt, einschließlich des Kaufs von 270.000 Quadratfuß hochmoderner Produktionsfläche.

Serie-D-Finanzierung

Die Eigenkapitalrunde wurde von Janus Henderson angeführt, unter Beteiligung von Insight Partners, Sands Capital, Sumitomo Corporation of Americas, Woven Capital, dem Wachstumsfonds von Toyota, Incharge Capital, Magnetar, AV sowie NewSpace Capital, ergänzt durch eine Fremdfinanzierung über 100 Millionen US-Dollar, die über die Export-Import Bank of the United States (EXIM) und JPMorgan bereitgestellt wurde.

Das neue Kapital wird fortschrittliche Technologien, den Ausbau der US-Produktionskapazitäten, die Entwicklung und Fertigung von Raumfahrzeugen der nächsten Generation, die Bereitstellung von Synchronicity sowie das internationale Wachstum unterstützen.

"Seit fast einem Jahrzehnt investieren wir in Entwicklung, geistiges Eigentum, Produktionsinfrastruktur sowie die talentierten Mitarbeiter, die erforderlich sind, um ein dauerhaft erfolgreiches Raumfahrttechnologieunternehmen aufzubauen", sagte Shey Sabripour, Gründer und Geschäftsführer von CesiumAstro. "Da sich unsere Technologie im Orbit, am Boden sowie in der Luft bewährt hat, wir über ein deutlich erweitertes Fähigkeitsspektrum verfügen und in diesem Jahr mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar neues Kapital aufgenommen haben, sind wir für den nächsten großen Wachstumsschritt bestens aufgestellt."

"Shey Sabripour ist ein außergewöhnlicher Unternehmer und CesiumAstro steht kurz davor, die Weltraumkommunikationsbranche grundlegend zu verändern. Die Branche befindet sich an einem Wendepunkt; herkömmliche Lösungen sind den Anforderungen heutiger Kunden nicht gewachsen", sagte Aaron Schaechterle, Portfoliomanager bei Janus Henderson. "Als wir Shey und sein Team kennenlernten, wurde deutlich, dass CesiumAstro transformative Technologien bereitstellt, die für die Zukunft der Branche von entscheidender Bedeutung sind. Diese Investition wurde über die Janus Henderson Ascent-Plattform initiiert, die geschaffen wurde, um visionären Unternehmen, die ihre Branchen neu definieren, Kapital auf den privaten Märkten bereitzustellen sowie sie auf ihrem Weg von privaten zu öffentlichen Kapitalmärkten zu unterstützen."

Vorstellung von Synchronicity: eine KI-gestützte Konstellation aus 737 Satelliten

Mit Synchronicity geht CesiumAstro über die Lieferung fortschrittlicher Raumfahrttechnologien und kompletter Raumfahrzeuge hinaus und entwickelt sowie betreibt künftig eigene integrierte Weltrauminfrastruktur.

Die Konstellation basiert auf einer dynamisch verwalteten Mehrstrahl- und Mehrfrequenzarchitektur, die Kommunikation im Ku-, Ka- sowie V-Band, fortschrittliche dezentrale Rechenverarbeitung und den Betrieb in mehreren Umlaufbahnen unterstützt. Dieses einheitliche System soll über ein breites Spektrum kommerzieller sowie nationaler Sicherheitsmissionen hinweg flexiblere, widerstandsfähigere und anpassungsfähigere Konnektivität bieten.

KI ist in die gesamte Architektur integriert und unterstützt die Netzwerkoptimierung, die dynamische Zuweisung von Kommunikationsressourcen sowie die autonome Anpassung an sich verändernde Missionsanforderungen und Betriebsbedingungen. Dezentrale Verarbeitungsfunktionen sollen Rechenleistung näher an den Ort bringen, an dem Daten erzeugt werden, wodurch die Abhängigkeit von terrestrischer Infrastruktur sinkt und zunehmend zeitkritische Anwendungen unterstützt werden.

Im Gegensatz zu Architekturen, die aus unabhängig beschafften Komponenten zusammengesetzt werden, nutzt Synchronicity CesiumAstros vertikal integriertes Technologieportfolio, darunter eigens entwickelte Chips, führende aktive phasengesteuerte Antennenarrays, softwaredefinierte Nutzlasten, fortschrittliche Prozessoren, Raumfahrzeuge, Missionssoftware sowie Terminals für Luft-, Boden-, mobile und maritime Plattformen. Dieser Ansatz ermöglicht eine systemweite Leistungsoptimierung.

"Synchronicity ist der Höhepunkt des Technologie-Stacks, den wir seit der Gründung von CesiumAstro systematisch aufgebaut haben", sagte Sabripour. "Wir haben den Chip, das aktive phasengesteuerte Antennenarray, die Nutzlast, die Prozessoren, das Raumfahrzeug, die Bodenterminals sowie das Netzwerk als ein einziges System entworfen. Diese vertikale Integration versetzt uns in die Lage, Fähigkeiten im Weltraum zu schaffen, die sich gemeinsam mit den Missionsanforderungen, der Technologie sowie den Betriebsbedingungen weiterentwickeln."

Drei strategische Übernahmen erweitern CesiumAstros Fähigkeiten

In den vergangenen zwölf Monaten hat CesiumAstro durch drei Übernahmen entscheidende Kompetenzen in den Bereichen Halbleiter, Missionssoftware sowie künstliche Intelligenz gebündelt: Jariet Technologies, 1Aardvark und Vidrovr.

Jariet Technologies - Ein führendes Halbleiterunternehmen für Millimeterwellen-HF-System-on-Chip-Technologie (RF-SoC), das auf fortschrittliche Lösungen für Satellitenkommunikation, elektronische Kampfführung sowie Radarsysteme spezialisiert ist. Die Übernahme stärkt CesiumAstros Technologieportfolio mit fortschrittlichen Mixed-Signal-Halbleitern, digitaler Signalverarbeitung sowie digitaler Strahlformung und sorgt damit für höhere Leistung sowie mehr Kontrolle bei Kommunikationsnutzlasten, aktiven phasengesteuerten Antennenarrays und Raumfahrzeugen.

1Aardvark - Ein Unternehmen, das auf Missionssoftware, Algorithmen sowie Systemtechnik für nationale Verteidigungsprogramme spezialisiert ist. Die Übernahme erweitert CesiumAstros autonome Missionsfähigkeiten, sodass Raumfahrzeuge dynamisch auf veränderte Bedingungen reagieren, widerstandsfähiger arbeiten sowie ihre Einsatzfähigkeit in umkämpften oder durch eingeschränkte Konnektivität geprägten Umgebungen aufrechterhalten können.

Vidrovr - Ein KI-Unternehmen, das auf multimodale Signalanalyse in Echtzeit spezialisiert ist. Die Übernahme beschleunigt die Integration von KI in CesiumAstros Weltraumkommunikations- sowie Sensorsysteme und unterstützt intelligente HF-Optimierung, autonomen Satellitenbetrieb sowie rekonfigurierbare dezentrale Rechenfunktionen auf seinen Raumfahrt- und Verteidigungsplattformen.

Element: Ein Jahrzehnt Entwicklungsarbeit bewährt sich im Orbit

CesiumAstro startete Element-1 im Oktober 2026 erfolgreich und nahm den Betrieb im Orbit auf.

Element-1 integriert CesiumAstros firmeneigene Kommunikationsnutzlasten, aktive phasengesteuerte Antennentechnologie, Rechensysteme sowie Raumfahrzeugentwicklung in einem einsatzfähigen Satelliten. Die Mission bestätigt nahezu ein Jahrzehnt an Investitionen in firmeneigenes geistiges Eigentum, spezialisierte technische Fachkenntnisse sowie interne Fertigungskapazitäten.

Element-1 ist das erste von acht geplanten Raumfahrzeugen und sieben weitere Starts sind für die nächste Bereitstellungsphase bereits gesichert. Das Element-Programm erweitert zudem CesiumAstros Funktionen für dezentrale Verarbeitung sowie Rechenleistung im Weltraum, sodass Daten näher an ihrer Quelle verarbeitet und intelligentere, reaktionsschnellere sowie autonomere Missionen unterstützt werden können.

Ausbau der globalen Aktivitäten und Fertigungskapazitäten

In Texas kündigte CesiumAstro eine Investition von 500 Millionen US-Dollar über fünf Jahre für den Ausbau seines globalen Hauptsitzes in Austin an, einschließlich des Kaufs von 270.000 Quadratfuß hochmoderner Produktionsfläche. Der Ausbau wird die Fertigung von Präzisionselektronik und Raumfahrzeugen sowie Entwicklung, Integration und Tests unterstützen. Geplant ist, 550 neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Belegschaft im Großraum Austin bis 2030 auf mehr als 1.000 Beschäftigte zu vergrößern.

In den Vereinigten Staaten investiert das Unternehmen Hunderte Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Entwicklungs-, Fertigungs- sowie Betriebskapazitäten und verfügt über weitere Standorte in Colorado, Kalifornien, Alabama, Florida sowie im Großraum Washington, D.C.

In Europa und Asien baut das Unternehmen seine Präsenz mit Aktivitäten im Vereinigten Königreich, in Deutschland, der Schweiz, Taiwan, Singapur sowie Japan aus.

Diese Expansionen werden die Produktion der Kommunikations- und Sensorsysteme, fortschrittlichen Rechentechnologien sowie Raumfahrzeuge des Unternehmens in größerem Maßstab unterstützen, ebenso wie die Entwicklung und Bereitstellung seiner Weltrauminfrastruktur der nächsten Generation.

Über CesiumAstro

Mit Hauptsitz nahe Austin, Texas, ist CesiumAstro ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationssystemen für Raumfahrt sowie Verteidigung und liefert Systeme der nächsten Generation für Weltraum- und Luftplattformen, die bei kommerziellen, staatlichen sowie nationalen Sicherheitsmissionen Vernetzung, Erfassung und Schutz unterstützen. Sein vertikal integriertes Portfolio reicht von eigens entwickelten Chips über aktive phasengesteuerte Antennenarrays, softwaredefinierte Nutzlasten, Nutzerterminals sowie Satelliten bis hin zu Missionssoftware; Entwicklung, Fertigung und Tests erfolgen intern und sind nach AS9100D sowie ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Oktober 2026 brachte CesiumAstro seinen ersten Satelliten Element-1 in den Orbit.

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