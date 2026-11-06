Dresden/Braunschweig - Dynamo Dresden hat am Freitagabend zum Auftakt des 11. Spieltags der 2. Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth mit 3:0 besiegt, während Eintracht Braunschweig und Energie Cottbus sich zeitgleich torlos getrennt haben.



Im Rudolf-Harbig-Stadion hatten die Gäste aus Franken zunächst mehr vom Spiel. Dresden nutzte seine Gelegenheiten jedoch konsequent. In der 31. Minute brachte Robert Wagner die Gastgeber nach Vorarbeit von Niklas Hauptmann in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Ben Bobzien in der 41. Minute auf 2:0.



Nach dem Seitenwechsel bereitete Bobzien das dritte Tor vor: Vincent Vermeij traf in der 55. Minute aus kurzer Distanz. Für Blank, der bereits in der ersten Minute verwarnt worden war, endete der Abend in der 62. Minute vorzeitig mit Gelb-Rot. Danach verwaltete Dresden den Vorsprung souverän, auch weil Schlussmann Lennart Grill mehrere Fürther Abschlüsse entschärfte. Das Team von Trainer Thomas Stamm brachte diesmal den Sieg sicher ins Ziel und kommt nun auf elf Zähler. Fürth bleibt bei zwölf Punkten.



In Braunschweig sahen die Zuschauer eine ereignisarme Begegnung. Die Eintracht startete druckvoll, ohne große Möglichkeiten herauszuspielen. Die beste Chance des Spiels hatte Cottbus: In der 14. Minute traf Christian Kinsombi bei einem Konter nur den Innenpfosten. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, Torszenen blieben selten. Beide Teams haben nun elf Punkte und damit ebenso viele wie Dresden.





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