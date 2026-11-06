Es ist Freitagabend, 19:15 Uhr, als ABO Energy die Bombe platzen lässt - und niemand reagiert. Schon erwartet? Selbstverständlich? Ist der Anleger wirklcih so abgeklärt? Die Ad-hoc-Mitteilung ist eindeutig: Die am 9. November fällige Zinszahlung auf die nachrangige Anleihe 2024/2029 über rund 3,125 Millionen Euro wird ausgesetzt . Das Unternehmen befinde sich in Restrukturierungsverhandlungen mit seinen Finanzierungsgläubigern, ein Sanierungsgutachten nach IDW S6 liege vor, und um die Gespräche nicht zu gefährden, lässt man die Anleihegläubiger im Regen stehen. Der Markt reagiert - mit Achselzucken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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