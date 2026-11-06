EQS-News: Quantinuum
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BROOMFIELD, Colorado, 6. November 2026 /PRNewswire/ - - Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (das "Unternehmen"), ein führendes Full-Stack-Quantencomputing-Unternehmen, gab heute die Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende dritte Quartal bekannt.
"Im dritten Quartal haben wir unsere Technologieführerschaft im entscheidenden Bereich der Fehlertoleranz ausgebaut, unseren Kundenstamm erweitert und unsere Vermarktungswege ausgebaut", sagte Rajeeb Hazra, President und Chief Executive Officer von Quantinuum. "Diese beschleunigte Dynamik untermauert unseren angehobenen Umsatzausblick für 2026 und stärkt unser Vertrauen in die vor uns liegenden Chancen mehr denn je."
Finanzielle Highlights des dritten Quartals 2026
Das bereinigte EBITDA, die bereinigte Bruttomarge und der bereinigte Nettoverlust je Aktie sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die unter "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" definiert sind. Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Tabellen im Anhang am Ende dieser Pressemitteilung.
Geschäftliche Höhepunkte des dritten Quartals und der jüngsten Vergangenheit
Kommerzielle Höhepunkte:
Produkttechnologie und Lieferkette:
Software:
Ökosystem:
Finanzausblick
Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2026
Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website von Quantinuum zur Verfügung gestellt und bleibt dort ein Jahr lang abrufbar.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Der bereinigte Bruttogewinn basiert auf dem Bruttogewinn nach GAAP, wobei die auf die Umsatzkosten entfallenden aktienbasierten Vergütungen und die damit verbundenen Arbeitgeberabgaben sowie die auf die Umsatzkosten entfallenden Abschreibungen und Amortisationen wieder hinzugerechnet werden.
Die bereinigte Bruttomarge wird berechnet als bereinigter Bruttogewinn geteilt durch den Nettoumsatz.
Der bereinigte Nettoverlust, vollständig verteilt, geht vom GAAP-Nettoverlust auf umgerechneter Basis aus und wird um aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgebersteuern, Kosten des Börsengangs und des Übergangs zur Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen, Abfindungsaufwendungen, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen sowie Verluste aus der Veräußerung und Abschreibung von Vermögenswerten und wendet anschließend einen angenommenen gesetzlichen Steuersatz auf den sich daraus ergebenden bereinigten Verlust vor Steuern an. Für Verluste, für die eine vollständige Wertberichtigung vorgenommen wurde, wird kein Steuervorteil erfasst; dementsprechend ist in den dargestellten Perioden kein Steuervorteil ausgewiesen.
Das bereinigte EBITDA geht vom bereinigten Nettoverlust, vollständig verteilt, aus und schließt darüber hinaus den Ertragsteueraufwand, die Nettozinserträge sowie Abschreibungen und Amortisationen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte aus.
Der bereinigte Nettoverlust je Aktie (vollständig verteilt) berechnet sich aus dem bereinigten Nettoverlust (vollständig verteilt), geteilt durch die bereinigte Anzahl der Aktien (vollständig verteilt), sowohl unverwässert als auch verwässert, bestehend aus dem gewichteten Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klasse A und der Stammanteile von Quantinuum Holdings.
Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen den Anlegern zusätzliche Informationen liefern, die für die Beurteilung der operativen Leistung des Unternehmens und der Entwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg von Nutzen sind. Die Ergebnisse von Quantinuum enthalten erhebliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen, die nach Ansicht der Unternehmensleitung nicht als Indikator für die laufende operative Leistung anzusehen sind; dabei handelt es sich hauptsächlich um aktienbasierte Vergütungen, die bei Abschluss der Umstrukturierung erfasst wurden, sowie um die Neubewertung von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen. Beide werden eher durch buchhalterische Auslöser und externe Faktoren als durch die operative Geschäftstätigkeit bestimmt. Da es sich bei Quantinuum um ein Unternehmen in einer frühen kommerziellen Phase handelt, werden die Ergebnisse von Periode zu Periode zudem durch den Zeitpunkt einzelner Verträge beeinflusst. Kennzahlen, die die zugrunde liegende operative Leistung von nicht zahlungswirksamen Posten und Übergangsposten abgrenzen, helfen Anlegern dabei, Trends über verschiedene Zeiträume hinweg zu beurteilen.
Aufgrund der "Up-C"-Struktur von Quantinuum spiegelt der nach GAAP ausgewiesene, auf Quantinuum Inc. entfallende Nettoverlust lediglich den Anteil der Klasse-A-Aktien an den wirtschaftlichen Ergebnissen wider. Die Darstellung der bereinigten Ergebnisse auf umgerechneter, vollständig ausgeschütteter Basis vermittelt ein umfassendes Bild der wirtschaftlichen Gesamtleistung des Unternehmens; auf dieser Grundlage bewertet die Geschäftsführung die Unternehmensleistung und leitet das Unternehmen. Die Unternehmensleitung nutzt diese Kennzahlen für die interne Planung und Prognose, zur Bewertung der operativen Leistung sowie zur Erstellung von Budgets.
Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dienen der Ergänzung und wurden nicht gemäß den GAAP erstellt. Sie sind nicht dazu bestimmt, isoliert betrachtet oder als Ersatz für die am ehesten vergleichbaren Finanzinformationen herangezogen zu werden, die gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erstellt wurden. Die Non-GAAP-Kennzahlen von Quantinuum können von gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen abweichen und sind daher möglicherweise nicht vergleichbar. Anleger sollten die Überleitungsrechnungen prüfen und sich bei der Beurteilung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl verlassen.
Jede Nicht-GAAP-Finanzkennzahl wird in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung mit der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl abgeglichen.
Informationen zu Quantinuum
Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 850 Mitarbeiter, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur.
Verfügbarkeit von Informationen auf der Website von Quantinuum
Zukunftsgerichtete Aussagen
Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, unsere Quantencomputer-Hardware- und -Softwareprodukte zu entwickeln, zu vermarkten und eine Marktakzeptanz dafür zu erreichen; das Entwicklungstempo der Quantencomputerbranche und der Zeitpunkt, zu dem sich der kommerzielle Quantenvorteil einstellt; unsere Fähigkeit, Kunden für unsere Quantencomputersysteme und unsere "Quantum Computing as a Service"-Angebote zu gewinnen und zu binden; das Risiko der technologischen Veralterung oder des Aufkommens konkurrierender Ansätze im Bereich der Quantencomputer, einschließlich supraleitender, photonischer oder anderer Verfahren; unsere Abhängigkeit von wichtigen Lieferanten und Herstellern spezialisierter Komponenten, einschließlich derjenigen, die für unsere Ionenfalle-Quantensysteme erforderlich sind; unsere Fähigkeit, die Produktion unserer Quantencomputer und der damit verbundenen Systeme zu skalieren; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere firmeneigene Technologie zu schützen; die erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten, die mit der Entwicklung von Quantencomputing-Fähigkeiten der nächsten Generation verbunden sind; unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Wissenschaftler, Ingenieure und anderes Personal auf einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt zu gewinnen und zu binden; Änderungen bei staatlichen Fördermitteln, Exportkontrollen oder Vorschriften, die Quantentechnologien betreffen; Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs kommerzieller Anwendungen; Cybersicherheitsrisiken und der Schutz sensibler Kundendaten; sowie makroökonomische Bedingungen, geopolitische Instabilität und deren potenzielle Auswirkungen auf unser Geschäft und unseren Betrieb. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen könnten, finden Sie in den Risikofaktoren des Unternehmens, die in dessen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen, einschließlich des jüngsten Quartalsberichts auf Formular 10-Q, erörtert werden, da diese Risikofaktoren von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Sie sollten alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten bewerten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zurückzuziehen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist.
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06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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