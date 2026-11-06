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Quantinuum veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und hebt Umsatzprognose für das Gesamtjahr an



06.11.2026 / 21:50 CET/CEST

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Der Umsatz im dritten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 233 %; die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde angehoben

Ausbau der Branchenführerschaft im Bereich der Fehlertoleranz durch zwei aufeinanderfolgende Weltrekorde, die den glaubwürdigsten Weg zu universellem, fehlertolerantem Quantencomputing bestätigen

Bekanntgabe der "Nexus"-Roadmap im Rahmen von "Apollo"; die Plattformakzeptanz stieg im Vergleich zum Vorquartal um fast 20 %, und die Anzahl der eingereichten Aufträge verzehnfachte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für die zwölf Monate bis August 2026

Abschluss des größten Cloud-Vertrags in der Unternehmensgeschichte, einschließlich eines mehrjährigen, garantierten Full-Stack-Zugangs über "Apollo"

Ausweitung der Reichweite im Unternehmensbereich durch eine Vereinbarung mit einem führenden Hyperscaler und den Start der Oracle-Beta-Phase BROOMFIELD, Colorado, 6. November 2026 /PRNewswire/ - - Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (das "Unternehmen"), ein führendes Full-Stack-Quantencomputing-Unternehmen, gab heute die Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende dritte Quartal bekannt. "Im dritten Quartal haben wir unsere Technologieführerschaft im entscheidenden Bereich der Fehlertoleranz ausgebaut, unseren Kundenstamm erweitert und unsere Vermarktungswege ausgebaut", sagte Rajeeb Hazra, President und Chief Executive Officer von Quantinuum. "Diese beschleunigte Dynamik untermauert unseren angehobenen Umsatzausblick für 2026 und stärkt unser Vertrauen in die vor uns liegenden Chancen mehr denn je." Finanzielle Highlights des dritten Quartals 2026 Der Umsatz belief sich auf 9,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 233 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, in dem 2,7 Millionen US-Dollar erzielt wurden.

Die GAAP-Bruttomarge betrug 33,3 %, verglichen mit (43,5 %) im Vorjahreszeitraum.

Die bereinigte Bruttomarge lag bei 74,6 %, was einem Anstieg um 853 Basispunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der bereinigte EBITDA-Verlust belief sich auf 80 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 45 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der GAAP-Nettoverlust betrug 118 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 52 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der den Inhabern von Stammaktien der Klasse A zurechenbare GAAP-Nettoverlust pro Aktie betrug 0,46 US-Dollar.

Der bereinigte Nettoverlust pro Aktie betrug 0,29 US-Dollar.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. September 2026 auf 1,94 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA, die bereinigte Bruttomarge und der bereinigte Nettoverlust je Aktie sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die unter "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" definiert sind. Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Tabellen im Anhang am Ende dieser Pressemitteilung. Geschäftliche Höhepunkte des dritten Quartals und der jüngsten Vergangenheit Kommerzielle Höhepunkte: Unterzeichnung des größten Cloud-Vertrags in der Unternehmensgeschichte, wodurch eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit einem weltweit führenden Finanzinstitut gesichert wurde, die einen garantierten Zugang über Apollo und Nexus umfasst.

Unterzeichnung einer Vereinbarung mit einem weiteren der fünf weltweit führenden Pharmaunternehmen über den Einsatz von Quantencomputing und KI bei Materialien für die Krebstherapie, die das Potenzial bieten, die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und wirksamere Behandlungen zu ermöglichen.

Unterzeichnung einer Vereinbarung mit GE Vernova zur Förderung der Anwendungsentwicklung im Bereich supraleitender Materialien.

Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Abu Dhabi Maritime Academy und Quincus für Forschung und Anwendungen in der maritimen Logistik.

Ausbau des Cloud-Vertriebs durch eine neue Vereinbarung mit einem führenden Hyperscaler, der Millionen von Entwicklern bedient, sowie Ausbau der Partnerschaft mit Oracle durch den Start eines gemeinsamen Beta-Programms für hybride Quanten-KI-Anwendungen.

Vertiefung des Engagements für die US-Regierung durch die fortgesetzte Umsetzung des DARPA-QBI-Vertrags der Phase B, durch aktive Gespräche über den Arbeitsumfang für Phase C sowie durch die Beteiligung an vier erfolgreichen Angeboten im Rahmen von Phase 1 der "Genesis Mission" des Energieministeriums.

Die internationalen Implementierungen wurden vorangetrieben: Die Montage von Helios in Singapur läuft bereits im Vorfeld der Inbetriebnahme im Frühjahr 2027, und ein System-Upgrade von Reimei am RIKEN in Japan soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden. Produkttechnologie und Lieferkette: Der führende Weg des Unternehmens hin zu universellem, vollständig fehlertolerantem Quantencomputing bis 2029 wurde durch zwei aufeinanderfolgende Weltrekorde in der Genauigkeit auf Helios bestätigt, die mit zwei Codes innerhalb derselben skalierbaren, durchgängigen End-to-End-Logikarchitektur. Im Oktober wurde eine logische Genauigkeit von 99,9995 % erreicht - innerhalb des Zielbereichs von Apollo -, wobei die Fehlerrate zehnmal niedriger war als beim Rekord vom September und 100-mal niedriger als das beste veröffentlichte Ergebnis bei anderen Hardware-Modalitäten. Die Ergebnisse belegen zudem den erheblichen Overhead- und Skalierbarkeitsvorteil von Quantinuum.

Sol liegt weiterhin im Zeitplan für das zweite Halbjahr 2027, wobei die Validierung des Steuerungssystems im Vollmaßstab abgeschlossen ist und die Integration sowie Montage für das erste Quartal 2027 angestrebt werden - noch vor der Validierung und Feinabstimmung auf 100 logische Qubits bei einer angestrebten logischen Fehlerrate von 10?5.

Apollo liegt weiterhin im Zeitplan für 2029, gestützt durch Meilensteine im Design, darunter die Bestätigung, dass unser Kryosystem im erforderlichen Maßstab eingesetzt werden kann.

Die Fertigungsgrundlage für zukünftige Systeme wurde durch Partnerschaften mit GlobalFoundries, Infineon, Honeywell Aerospace und Monarch Quantum gestärkt, und der CHIPS-F&E-Förderzuschuss wurde als einziges ausgewähltes Unternehmen im Bereich der Ionenfalle-Technologie endgültig bewilligt. Software: Es wurde eine generationenübergreifende Nexus-Roadmap im Rahmen von Apollo angekündigt, die die Anwendungsentwicklung und den hybriden Einsatz auf aufeinanderfolgende Hardware-Generationen abstimmt, um das zu schaffen, was nach Ansicht des Unternehmens die erste Entwicklerplattform sein wird, die für das Zeitalter der Fehlertoleranz konzipiert ist.

Erweiterung der fehlertoleranten Funktionen durch eine Nexus-Version vom September, die die Guppy-Tools für die Programmierung logischer Qubits und die Unterstützung von Fehlerkorrektur-Codierungen erweitert und damit die Notwendigkeit verringert, Anwendungen für bestimmte Codes neu zu schreiben. Die für Dezember geplante Veröffentlichung wird reaktionsschnelle hybride quanten-klassische Workflows, unterstützte Fehlerkorrekturcodes und Ausführungsanalysen zur Anwendungsoptimierung erweitern.

Die Einführung und Nutzung von Nexus wurde beschleunigt, wobei die Zahl der Anwender im Quartalsvergleich um fast 20 % auf 215 Organisationen stieg; die Gesamtzahl der eingereichten Aufträge verzehnfachte sich in den 12 Monaten bis August 2026 im Vergleich zum vorangegangenen 12-Monats-Zeitraum. Ökosystem: Einführung von QUOPS gemeinsam mit den Sandia National Laboratories und NVIDIA, um nützliche Rechenkapazitäten und -geschwindigkeiten zu benchmarken. Quantinuum treibt die branchenweite Abstimmung auf einen gemeinsamen Standard voran, der Kundenvergleiche und Kaufentscheidungen unterstützt.

Das Ökosystem der Quantenanwender wurde erweitert: Q-Net wuchs auf über 800 Mitglieder an, acht Start-up-Partner kamen hinzu, und in Zusammenarbeit mit dem National Quantum Office in Singapur wurde ein globaler Quantenwettbewerb organisiert, der mehr als 200 Einreichungen anzog. Finanzausblick Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 wird von zuvor 28 bis 32 Millionen US-Dollar auf 31 bis 34 Millionen US-Dollar angehoben. Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2026

Quantinuum wird am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 17:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das am 30. September 2026 endende dritte Quartal zu erörtern Die Telefonkonferenz kann live per Webcast hier verfolgt werden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Investor-Relations- Website von Quantinuum zur Verfügung gestellt und bleibt dort ein Jahr lang abrufbar. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Zur Ergänzung des verkürzten Konzernabschlusses von Quantinuum, der gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der USA ("GAAP") erstellt wurde, verwendet das Unternehmen die folgenden in dieser Pressemitteilung dargestellten nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen: bereinigter Bruttogewinn, bereinigte Bruttomarge, bereinigter Nettoverlust (vollständig verteilt), bereinigtes EBITDA sowie bereinigter Nettoverlust je Aktie (vollständig verteilt). Der bereinigte Bruttogewinn basiert auf dem Bruttogewinn nach GAAP, wobei die auf die Umsatzkosten entfallenden aktienbasierten Vergütungen und die damit verbundenen Arbeitgeberabgaben sowie die auf die Umsatzkosten entfallenden Abschreibungen und Amortisationen wieder hinzugerechnet werden. Die bereinigte Bruttomarge wird berechnet als bereinigter Bruttogewinn geteilt durch den Nettoumsatz. Der bereinigte Nettoverlust, vollständig verteilt, geht vom GAAP-Nettoverlust auf umgerechneter Basis aus und wird um aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgebersteuern, Kosten des Börsengangs und des Übergangs zur Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen, Abfindungsaufwendungen, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen sowie Verluste aus der Veräußerung und Abschreibung von Vermögenswerten und wendet anschließend einen angenommenen gesetzlichen Steuersatz auf den sich daraus ergebenden bereinigten Verlust vor Steuern an. Für Verluste, für die eine vollständige Wertberichtigung vorgenommen wurde, wird kein Steuervorteil erfasst; dementsprechend ist in den dargestellten Perioden kein Steuervorteil ausgewiesen. Das bereinigte EBITDA geht vom bereinigten Nettoverlust, vollständig verteilt, aus und schließt darüber hinaus den Ertragsteueraufwand, die Nettozinserträge sowie Abschreibungen und Amortisationen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte aus. Der bereinigte Nettoverlust je Aktie (vollständig verteilt) berechnet sich aus dem bereinigten Nettoverlust (vollständig verteilt), geteilt durch die bereinigte Anzahl der Aktien (vollständig verteilt), sowohl unverwässert als auch verwässert, bestehend aus dem gewichteten Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klasse A und der Stammanteile von Quantinuum Holdings. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen den Anlegern zusätzliche Informationen liefern, die für die Beurteilung der operativen Leistung des Unternehmens und der Entwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg von Nutzen sind. Die Ergebnisse von Quantinuum enthalten erhebliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen, die nach Ansicht der Unternehmensleitung nicht als Indikator für die laufende operative Leistung anzusehen sind; dabei handelt es sich hauptsächlich um aktienbasierte Vergütungen, die bei Abschluss der Umstrukturierung erfasst wurden, sowie um die Neubewertung von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen. Beide werden eher durch buchhalterische Auslöser und externe Faktoren als durch die operative Geschäftstätigkeit bestimmt. Da es sich bei Quantinuum um ein Unternehmen in einer frühen kommerziellen Phase handelt, werden die Ergebnisse von Periode zu Periode zudem durch den Zeitpunkt einzelner Verträge beeinflusst. Kennzahlen, die die zugrunde liegende operative Leistung von nicht zahlungswirksamen Posten und Übergangsposten abgrenzen, helfen Anlegern dabei, Trends über verschiedene Zeiträume hinweg zu beurteilen. Aufgrund der "Up-C"-Struktur von Quantinuum spiegelt der nach GAAP ausgewiesene, auf Quantinuum Inc. entfallende Nettoverlust lediglich den Anteil der Klasse-A-Aktien an den wirtschaftlichen Ergebnissen wider. Die Darstellung der bereinigten Ergebnisse auf umgerechneter, vollständig ausgeschütteter Basis vermittelt ein umfassendes Bild der wirtschaftlichen Gesamtleistung des Unternehmens; auf dieser Grundlage bewertet die Geschäftsführung die Unternehmensleistung und leitet das Unternehmen. Die Unternehmensleitung nutzt diese Kennzahlen für die interne Planung und Prognose, zur Bewertung der operativen Leistung sowie zur Erstellung von Budgets. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dienen der Ergänzung und wurden nicht gemäß den GAAP erstellt. Sie sind nicht dazu bestimmt, isoliert betrachtet oder als Ersatz für die am ehesten vergleichbaren Finanzinformationen herangezogen zu werden, die gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erstellt wurden. Die Non-GAAP-Kennzahlen von Quantinuum können von gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen abweichen und sind daher möglicherweise nicht vergleichbar. Anleger sollten die Überleitungsrechnungen prüfen und sich bei der Beurteilung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl verlassen. Jede Nicht-GAAP-Finanzkennzahl wird in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung mit der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl abgeglichen. Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und bietet eine Full-Stack-Plattform an, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis gefangener Ionen kommerziell eingesetzt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen, welche es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte gemessen an der durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gattertreue zu erreichen. Quantinuum unterhält aktive Kooperationen sowohl mit Marktführern in den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften und Finanzdienstleistungen sowie auf Regierungs- und Industriemärkten als auch mit akademischen und Forschungseinrichtungen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 850 Mitarbeiter, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Verfügbarkeit von Informationen auf der Website von Quantinuum

Investoren und andere Interessierte sollten beachten, dass Quantinuum wesentliche Informationen regelmäßig über SEC-Unterlagen, Pressemitteilungen, öffentliche Telefonkonferenzen, Webcasts und die Investor-Relations-Website von Quantinuum an Investoren und den Markt bekannt gibt. Zwar sind nicht alle Informationen, die das Unternehmen auf der Investor-Relations-Website von Quantinuum veröffentlicht, wesentlicher Natur, doch könnten einige Informationen als wesentlich angesehen werden. Dementsprechend empfiehlt das Unternehmen Investoren, die Medien sowie alle anderen an Quantinuum Interessierten, die auf ir.quantinuum.com veröffentlichten Informationen zu prüfen. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsführung von Quantinuum und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren Einschätzungen, Erwartungen und Aussichten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse, einschließlich unserer Prognosen und Beschreibungen unserer Geschäftspläne und Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "voraussehen", "erwarten", "Prognose", "andeuten", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "Ziel", "prognostizieren", "sollte", "könnte", "würde", "mag", "wird", "Vorhersage", "Ausblick", "potenziell", "setzt fort", "strebt an", "vorhersagen" oder die Verneinungen dieser Begriffe sowie andere ähnliche Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, unsere Quantencomputer-Hardware- und -Softwareprodukte zu entwickeln, zu vermarkten und eine Marktakzeptanz dafür zu erreichen; das Entwicklungstempo der Quantencomputerbranche und der Zeitpunkt, zu dem sich der kommerzielle Quantenvorteil einstellt; unsere Fähigkeit, Kunden für unsere Quantencomputersysteme und unsere "Quantum Computing as a Service"-Angebote zu gewinnen und zu binden; das Risiko der technologischen Veralterung oder des Aufkommens konkurrierender Ansätze im Bereich der Quantencomputer, einschließlich supraleitender, photonischer oder anderer Verfahren; unsere Abhängigkeit von wichtigen Lieferanten und Herstellern spezialisierter Komponenten, einschließlich derjenigen, die für unsere Ionenfalle-Quantensysteme erforderlich sind; unsere Fähigkeit, die Produktion unserer Quantencomputer und der damit verbundenen Systeme zu skalieren; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere firmeneigene Technologie zu schützen; die erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten, die mit der Entwicklung von Quantencomputing-Fähigkeiten der nächsten Generation verbunden sind; unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Wissenschaftler, Ingenieure und anderes Personal auf einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt zu gewinnen und zu binden; Änderungen bei staatlichen Fördermitteln, Exportkontrollen oder Vorschriften, die Quantentechnologien betreffen; Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs kommerzieller Anwendungen; Cybersicherheitsrisiken und der Schutz sensibler Kundendaten; sowie makroökonomische Bedingungen, geopolitische Instabilität und deren potenzielle Auswirkungen auf unser Geschäft und unseren Betrieb. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen könnten, finden Sie in den Risikofaktoren des Unternehmens, die in dessen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen, einschließlich des jüngsten Quartalsberichts auf Formular 10-Q, erörtert werden, da diese Risikofaktoren von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Sie sollten alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten bewerten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zurückzuziehen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist. Kontakt Ansprechpartner für Investoren und Medien

Shub Mukherjee - Ansprechpartner für Investoren - investors@quantinuum.com

Aaron Sorenson - Ansprechpartner für Medien - press@quantinuum.com Anhang Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

(in Tausend Dollar, außer Angaben zu Aktien und pro Aktie)

Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis zum 30. September 2026 2025 2026 2025 Umsatz - netto 9,050 2,715 22,285 23,908 Kosten und Aufwendungen:

Umsatzkosten 3,194 1,058 14,618 3,728 Abschreibungsaufwand 4,184 2,839 12,554 8,517 Forschungs- und Entwicklungskosten - netto 97,482 42,382 519,433 117,822 Vertriebs- und Marketingkosten 14,856 3,977 57,920 10,779 Allgemeine und Verwaltungskosten 22,149 5,334 182,752 16,903 Gesamtkosten und -aufwendungen 141,865 55,590 787,277 157,749 Verlust aus dem operativen Geschäft (132,815) (52,875) (764,992) (133,841) Zinserträge - netto (14,324) (3,072) (23,807) (5,415) Verlust aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Optionsscheins

Verbindlichkeiten - 2,100 111,815 9,900 Sonstige (Erträge)/Aufwendungen - netto (283) 3 (2,296) 803 Verlust vor Steuern (118,208) (51,906) (850,704) (139,129) Steuerertrag/-aufwand (357) 130 260 313 Nettoverlust (117,851) (52,036) (850,964) (139,442) Abzüglich: Quantinuum

(Cayman) zurechenbarer Nettoverlust vor den Transaktionen - n. z. (246,680) n. z. Abzüglich: Den nicht

beherrschenden Anteilen zurechenbarer Nettoverlust (100,899) n. z. (521,914) n. z. Quantinuum Inc. zurechenbarer Nettoverlust (16,952) n. z. (82,370) n. z. Den Inhabern von Stammaktien der Klasse A zurechenbarer Nettoverlust je Aktie

- unverwässert und verwässert¹ (0.46) n. z. (2.27) n. z. Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien zur Berechnung des den Inhabern von

Stammaktien der Klasse A zurechenbaren Nettoverlusts je

Aktie - unverwässert und verwässert¹ 36,806,913 n. z. 36,216,440 n. z.











(1) Für die neun Monate bis zum 30. September 2026 werden der Nettoverlust je A-Stammaktie und die gewichtete durchschnittliche Anzahl der A-Stammaktien für den Zeitraum während der Transaktionen bis zum 30. September 2026 ausgewiesen; dabei handelt es sich um den Zeitraum, der mit Inkrafttreten der Transaktionen beginnt und diesen folgt, wie in Anmerkung 1 - "Beschreibung der Organisation" - im Formular 10-Q vom 30. Juni 2026 definiert. Verkürzte Konzernbilanzen (ungeprüft)

(in Tausend Dollar)



30. September 2026 31. Dezember 2025 Vermögenswerte Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1,936,114 762,642 Debitoren 3,254 5,068 Forderungen gegenüber nahestehenden Personen 336 604 Vorräte 8,057 - Nettoinvestitionen in Leasing, aktuell 5,773 5,773 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 39,894 27,754 Summe Umlaufvermögen 1,993,428 801,841 Sachanlagen - netto 162,598 120,965 Nutzungsrechte 30,171 10,000 Goodwill 771,506 784,822 Sonstige immaterielle Vermögenswerte - netto 101,027 114,282 Nettoinvestitionen in Leasingverträge, langfristig 5,773 10,102 Sonstige Vermögenswerte - netto 20,373 3,613 Summe Aktiva 3,084,876 1,845,625 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten 19,478 10,620 Aufgrund von Beziehungen zu nahestehenden Personen - 1,273 Abgegrenzte Verbindlichkeiten 60,475 44,358 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 79,953 56,251 Haftung aus der Garantieerklärung - 38,400 Zu zahlende Lizenzgebühren, langfristiger Anteil 55,345 55,345 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig 29,137 7,143 Sonstige Verbindlichkeiten 605 893 Vorläufiges Eigenkapital Wandelbare, rückkaufbare Vorzugsaktien der Serie A, Nennwert von 0,0001 $ pro Aktie; 31.983.034 genehmigte

Aktien zum 31. Dezember 2025; 23.119.001 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 31.

Dezember 2025; Liquidationsvorrang in Höhe von 423.540 $ zum 31. Dezember 2025 - 288,129 Wandelbare, rückkaufbare Vorzugsaktien der Serie A-1, Nennwert 0,0001 $ pro Aktie; 28.016.966

genehmigte, ausgegebene und im Umlauf befindliche

Aktien zum 31. Dezember 2025; Liquidationsvorzug in Höhe

von 479.930.628 $ zum 31. Dezember 2025 - 400,978 Wandelbare, rückkaufbare Vorzugsaktien der Serie B, Nennwert 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 31.753.266 genehmigte

Aktien zum 31. Dezember 2025; 31.336.698 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 31.

Dezember 2025; Liquidationsvorzug in Höhe von 878.367.645 $ zum 31. Dezember 2025 - 824,834 Eigenkapital / Eigenkapital von Quantinuum (Cayman) Quantinuum (Cayman) Aktienkapital - 173,652 Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 20.000.000 genehmigte Aktien zum

30. September 2026; keine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum 30. September 2026 - - Stammaktien der Klasse A, Nennwert 0,0001 $ pro Aktie; 2.000.000.000 genehmigte Aktien zum

30. September 2026; 43.386.129 ausgegebene und 43.313.266 im Umlauf befindliche Aktien zum 30. September 2026 4 - Stammaktien der Klasse B, Nennwert 0,0001 US-Dollar pro Aktie; 2.000.000.000 genehmigte Aktien zum 30.

September 2026; 222.338.654 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. September 2026 22 - Eigene Stammaktien der Klasse A, zu Anschaffungskosten; 72.863 Aktien bzw. 0 Aktien zum

30. September 2026 und zum 31. Dezember 2025 (3,803) - Zusätzliches eingezahltes Kapital 541,704 - Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (Verlust) (1,466) - Kumuliertes Defizit (82,370) - Gesamtkapital, das Quantinuum Inc. / Quantinuum (Cayman) zuzurechnen ist 454,091 173,652 Minderheitsanteile 2,465,745 - Eigenkapital insgesamt 2,919,836 173,652 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 3,084,876 1,845,625 Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

(in Tausend Dollar)

Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. Neun Monate bis zum 30. September 2026 2025 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: Nettoverlust (850,964) (139,442) Anpassungen zur Überleitung zum Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit



Abschreibung und Amortisation 27,868 22,442 Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand 4,510 1,799 Umsatz aus Leasingverträgen mit Verkaufsoption - (16,526) Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 484,699 - Verlust aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinsverbindlichkeiten 111,815 9,900 (Gewinn)/Verlust aus der Veräußerung und Wertminderung von Vermögenswerten (4) 909 Zinsaufwand 5 6 Wechselkursgewinne/-verluste - netto (118) (8) Zugang zu Quantencomputer-Hardware 6,889 4,746 Veränderungen bei den betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten



Debitoren 1,804 1,769 Forderungen gegenüber nahestehenden Personen 224 424 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte (20,836) (1,064) Nettoinvestitionen in Leasingverträge 4,330 4,330 Sonstige Vermögenswerte - netto (16,100) 926 Verbindlichkeiten 4,864 5,718 Aufgrund von Beziehungen zu nahestehenden Personen (1,126) 76 Abgegrenzte Verbindlichkeiten 12,481 7,052 Sonstige Verbindlichkeiten (253) 84 Netto-Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit (229,912) (96,859) Cashflow aus Investitionstätigkeit: Investitionsausgaben (64,705) (61,021) Netto-Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (64,705) (61,021) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: Erlöse aus der Ausgabe von Vorzugsaktien an Honeywell - 350,000 Erlös aus der Ausgabe von wandelbaren Vorzugsaktien der Serie B, abzüglich der Ausgabekosten - 251,103 Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien 1,628,774 - Kosten für die Ausgabe von Stammaktien (28,844) - Sonstige Ausgabekosten (814)

Auf Aktienvergütungen gezahlte Quellensteuern (130,780) - Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 1,468,336 601,103 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (247) 1,589 Nettozunahme der liquiden Mittel 1,173,472 444,812 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Zeitraums 762,642 172,343 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 1,936,114 617,155 Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungstätigkeiten: Unbezahlte Anschaffungen von Sachanlagen 9,094 3,913 Nicht bezahlte sonstige Ausstellungskosten 1,774 7,263 Wert der durch die bargeldlose Ausübung von Optionsscheinen ausgegebenen Aktien 150,215 -

Überleitung vom GAAP-Bruttogewinn zum bereinigten Bruttogewinn (ungeprüft)

(in Tausend Dollar, außer bei Prozentangaben)

Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis zum 30. September 2026 2025 2026 2025 Umsatzerlöse, netto 9,050 2,715 22,285 23,908 Umsatzkosten 3,194 1,058 14,618 3,728 Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, Anteil an den Umsatzkosten¹ 2,839 2,839 8,518 8,517 Bruttogewinn nach GAAP 3,017 (1,182) (851) 11,663 GAAP-Bruttomarge 33,3 % (43,5 %) (3,8 %) 48,8 % Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgeberabgaben² 748 - 7,321 - Abschreibungen³ 2,985 2,975 10,024 9,553 Bereinigter Bruttogewinn 6,750 1,793 16,494 21,216 Bereinigte Bruttomarge 74,6 % 66,1 % 74,0 % 88,7 %









(1) In unserer verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung werden die Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte als eigene Zeile ausgewiesen, und es wird keine Zwischensumme für den Bruttogewinn angegeben. Der in dieser Tabelle ausgewiesene Betrag entspricht dem Teil dieser Zeile, der den Umsatzkosten zuzurechnen ist und entsprechend den Vermögenswerten, auf die er sich bezieht, zugeordnet wurde. Die Umsatzkosten werden in der ausgewiesenen Höhe dargestellt. Der verbleibende Anteil wird unter "Forschung und Entwicklung" ausgewiesen. (2) Bezieht sich auf Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und die damit verbundenen Arbeitgeberabgaben bei der Unverfallbarkeit von Eigenkapitalanteilen, die jeweils den Umsatzkosten zuzurechnen sind. Die Arbeitgeber-Lohnsteuern beliefen sich für die drei bzw. neun Monate, die am 30. September 2026 endeten, auf 2 bzw. 244 und lagen in den entsprechenden Vorjahreszeiträumen bei 0. Diese Beträge sind Teil der Anpassung für aktienbasierte Vergütungen und der damit verbundenen Arbeitgeber-Lohnsteuern, die in der Überleitung des GAAP-Nettoverlusts ausgewiesen wird. (3) Bezieht sich auf die Abschreibungen auf Sachanlagen und die Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, die den Umsatzkosten zuzurechnen sind. Überleitung des GAAP-Nettoverlusts zum bereinigten Nettoverlust, zum bereinigten EBITDA und zum bereinigten Ergebnis je Aktie (ungeprüft)

(in Tausend Dollar, außer bei Angaben zu Aktien und Beträgen pro Aktie)

Aufgrund von Rundungen können sich die Beträge möglicherweise nicht addieren. Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis zum 30. September 2026 2025 2026 2025 Zähler Quantinuum Inc. zurechenbarer Nettoverlust (16,952) n. z. (82,370) n. z. Quantinuum (Cayman) zurechenbarer Nettoverlust vor den Transaktionen - n. z. (246,680) n. z. Den Minderheitsanteilen zurechenbarer Nettoverlust (100,899) n. z. (521,914) n. z. GAAP-Nettoverlust, umgerechnet¹ (117,851) (52,036) (850,964) (139,442) Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgeberabgaben² 37,333 - 501,920 - Kosten für den Börsengang und die Vorbereitung auf die Börsennotierung sowie Rechts- und sonstige Transaktionskosten³ 4,937 - 24,738 - Abfindungen 353 - 353 - Anpassung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinen4 - 2,100 111,815 9,900 Verlust aus der Veräußerung und Wertminderung von Vermögenswerten 6 8 (4) 909 Bereinigter Nettoverlust, vollständig ausgeschüttet (75,222) (49,928) (212,142) (128,633) Ertragsteueraufwand (Ertrag) (357) 130 260 313 Zinserträge, netto (14,324) (3,072) (23,807) (5,415) Abschreibung und Sonstiges5 5,224 4,751 15,314 13,925 Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte6 4,184 2,839 12,554 8,517 Bereinigtes EBITDA (80,495) (45,280) (207,821) (111,293) Nenner7









Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klasse A, unverwässert und verwässert 36,806,913 n. z. 36,216,440 n. z. Stammaktien der Quantinuum Holdings 225,242,666 n. z. 226,892,141 n. z. Bereinigte Aktien, vollständig ausgeschüttet, unverwässert und verwässert 262,049,579 n. z. 263,108,581 n. z. Pro Aktie8







GAAP-Nettoverlust je Stammaktie der Klasse A, unverwässert und verwässert (0.46) n. z. (2.27) n. z. Bereinigter Nettoverlust je Aktie, vollständig verteilt, unverwässert und verwässert (0.29) n.m. (0.81) n.m.

(1) Die umgerechnete Basis umfasst die wirtschaftlichen Anteile, die durch Stammaktien der Klasse A und Stammanteile von Quantinuum Holdings repräsentiert werden, so als ob alle Stammanteile gegen Stammaktien der Klasse A getauscht worden wären. Diese Berechnung wird verwendet, da die Stammaktien der Klasse A nur einen Minderheitsanteil an den wirtschaftlichen Beteiligungen an Quantinuum Holdings darstellen. (2) Bezieht sich auf nicht zahlungswirksame Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, einschließlich der im Zusammenhang mit der Umstrukturierung erfassten Aufwendungen sowie der damit verbundenen Arbeitgeber-Lohnsteuern bei der Ausübung von Aktienoptionen. Die Arbeitgeber-Lohnsteuern beliefen sich für die drei bzw. neun Monate, die am 30. September 2026 endeten, auf 94 $ bzw. 17.221 $ und lagen in den entsprechenden Vorjahreszeiträumen bei null. Die Komponente der aktienbasierten Vergütung stimmt mit der Position "Aufwand für aktienbasierte Vergütung" in der verkürzten konsolidierten Kapitalflussrechnung überein. (3) Bezieht sich auf die Kosten des Börsengangs, Transaktionskosten sowie den Übergang zur Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen. Bei diesen Kosten handelt es sich um Honorare für Beratungs-, Rechts-, Buchhaltungs-, Bewertungs- und sonstige fachliche oder beratende Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Börsengang angefallen sind. Der Umfang dieser Kosten wird anhand ihres Anlasses bestimmt, und sie sind zeitlich begrenzt. Sie umfassen nicht die laufenden Kosten für den Betrieb als börsennotiertes Unternehmen. (4) Bezieht sich auf die nicht zahlungswirksame Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen, die eher auf Bewertungsgrundlagen und bilanzielle Neubewertungen als auf operative Aktivitäten zurückzuführen ist. (5) Bezieht sich auf die gesamten Abschreibungen gemäß unserer verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung, abzüglich der Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, die unten separat ausgewiesen sind. Enthält die Abschreibungen auf aktivierte Software. (6) Stellt die gesamten Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte für den Berichtszeitraum dar und stimmt mit der Position "Abschreibungsaufwand" in der verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung überein. (7) Der Nenner umfasst Stammaktien der Klasse A sowie alle Stammanteile von Quantinuum Holdings. Stammaktien der Klasse B sind nicht wirtschaftlich, sind ausschließlich mit Stimmrechten verbunden und werden beim Umtausch der entsprechenden Stammanteile eingezogen. (8) Der GAAP-Nettoverlust je Stammaktie der Klasse A bezieht sich ausschließlich auf den Zeitraum ab dem 5. Juni 2026 im Anschluss an die Transaktionen, während der bereinigte Nettoverlust je Aktie, vollständig verteilt, den gesamten dargestellten Neunmonatszeitraum abdeckt. Die beiden Kennzahlen werden daher nicht auf der Grundlage desselben Zeitraums berechnet. Für Zeiträume vor der Umstrukturierung werden keine Beträge je Aktie ausgewiesen, da die Berechnung keine für die Adressaten aussagekräftigen Werte ergeben würde. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-veroffentlicht-ergebnisse-fur-das-dritte-quartal-2026-und-hebt-umsatzprognose-fur-das-gesamtjahr-an-302932389.html



06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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