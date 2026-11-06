München (ots) -Die BR-Koproduktion "Vier minus drei" von Regisseur Adrian Goiginger wurde schon vielfach ausgezeichnet, u. a. bei der Berlinale 2026 und beim Österreichischen Filmpreis. Nun war der Kinofilm auch beim Günter Rohrbach Filmpreis erfolgreich: Hauptdarstellerin Valerie Pachner wurde am Freitag, 6. November 2026, für die beste schauspielerische Leistung geehrt. Im Mittelpunkt des Films, der im April 2026 in den deutschen Kinos startete, steht die von ihr verkörperte Clownin Barbara, die ihre Familie durch einen Unfall verliert und einen mutigen, unkonventionellen Weg zurück ins Leben findet.Zum InhaltBarbara (Valerie Pachner) und ihr Partner Heli (Robert Stadlober) führen mit ihren beiden Kindern Fini und Thimo ein glückliches und liebevolles Familienleben. Als professionelle Clowns nehmen sie das Leben nicht zu ernst und wissen, dass man auch über das lachen kann, was misslingt. Als Barbara wie aus dem Nichts durch einen Unfall ihre Familie verliert, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Verlust lässt sie am Clownsein und dem eigenen Lebenssinn zweifeln. Doch Barbara stellt sich ihrem Schicksal. Mutig und unkonventionell findet sie ihren Weg, mit der Trauer umzugehen. Schritt für Schritt erkennt sie, dass das Leben trotz allem weitergeht, wenn man es nur wagt, ihm neu zu begegnen.Infos zum FilmRegie: Adrian GoigingerDrehbuch: Senad Halilbasic, nach der Bestseller-Autobiografie von Barbara Pachl-EberhartDarstellende: Valerie Pachner, Robert Stadlober, Hanno Koffler, Stefanie Reinsperger, Ronald Zehrfeld u. a.Redaktion: Tobias Schultze (BR), Carlos Gerstenhauer (BR), Brigitte Dithard (SWR), Barbara Häbe (ARTE), Klaus Lintschinger (ORF)Produktion: Giganten Film (Produzent: Gerrit Klein) und 2010 Entertainment (Produzenten: Peter Wildling, Martin Pfeil, David Stöllinger) in Koproduktion mit ORF, BR, SWR und ARTE, gefördert von MFG Filmförderung Baden-Württemberg, FFF Bayern, FFA, DFFF, Österreichisches Filminstitut, Filmfonds Wien, Cinestyria, Cine Art, Land Salzburg, Film Commission Graz, Stadt SalzburgDer Ausstrahlungstermin von "Vier minus drei" ist noch offen.Bisherige AuszeichnungenBerlinale 2026:Europa Cinemas Label als bester europäischer Film2. Platz beim Panorama Publikums-Preis 2026 in der Kategorie SpielfilmÖsterreichischer Filmpreis 2026:Beste Regie: Adrian GoigingerBeste weibliche Hauptrolle: Valerie PachnerBeste männliche Nebenrolle: Robert StadloberBestes Drehbuch: Senad HalilbasicBestes Casting: Angelika KropejDeutscher Schauspielpreis 2026:Valerie Pachner in der Kategorie "Dramatische Hauptrolle"Der BR engagiert sich bei KinokoproduktionenDer Bayerische Rundfunk engagiert sich gemäß seinem Kulturauftrag auch im Kinobereich. Mit der redaktionellen und finanziellen Beteiligung liefert der BR einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag. Die Ausstrahlung von Kinofilmen ist sowohl im Ersten, im BR Fernsehen als auch in der ARD Mediathek ein wichtiger Bestandteil des Programms.Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br) finden Sie unter: wirfoerdernfilm.de (https://www.br.de/br-fernsehen/inhalt/film-und-serie/wir-foerdern-film/index.html)Pressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciE-Mail: gesine.pucci@br.deTel. +49 (0)89 5900-10556www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6385881