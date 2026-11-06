München (ots) -Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München gewinnen beim doppelten Gipfeltreffen und sind bereit für den Gigantinnen-Klassiker der Google Pixel Frauen-Bundesliga nächste Woche Samstag (ab 17.25 Uhr live bei MagentaSport). Die Wolfsburgerinnen gewinnen das Topspiel bei Eintracht Frankfurt mit 3:1 - einmal mehr dank einer herausragenden Ella Peddemors, die mit Doppelpack und Assist an allen 3 Treffern direkt beteiligt ist und nach 9 Spieltagen schon bei 11 Saisontoren steht: "Ich bin jetzt gut im Flow und froh, der Mannschaft damit zu helfen", freut sich die 24-jährige Niederländerin. Viel Lob gibt es auch von Kapitänin Svenja Huth: "Sie ist unverzichtbar - immer da, immer auch sehr fleißig für die Mannschaft." Die Wolfsburgerinnen stehen vor dem Duell gegen den FC Bayern mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 2. Auch 13:2 Tore aus den letzten 4 Bundesligaspielen geben ordentlich Selbstvertrauen. Huth: "Wir haben uns in den letzten Spielen viel Selbstvertrauen angespielt. Das wollen wir natürlich auch mit in das Bayern-Spiel nehmen."Abseits des Geschehens bricht Laura Freigang bei ihrer Auswechslung erneut in Tränen aus. Frankfurts Coach Niko Arnautis nimmt die Nationalspielerin in Schutz: "Wir kennen die Situation und sie geht super damit um. Wir müssen nicht immer jeden Tag darüber reden, sondern sie einfach Fußball spielen lassen. Das macht sie gut. Ich finde es vollkommen okay, wenn sie dann mal Emotionen zeigt. Das gehört dazu. Ansonsten können wir zuhause bleiben." Auch MagentaSport-Expertin Tabea Kemme hat volles Verständnis für die 28-jährige Nationalspielerin angesichts der drohenden Sperre: "Wenn du deine Passion lebst und dann eine Konsequenz im Raum ist, dass du diese Passion zwei Jahre nicht ausführen darfst, bedarf es auch mal einer Menge Mitgefühl. Ich finde es schön, dass sie auch in dem öffentlichen Raum, ihre Gefühle zeigt."Parallel behauptet der FC Bayern den Spitzenplatz beim 3:1 gegen Werder Bremen mit Mühe und dank eines späten Doppelschlags von Linda Dallmann (84.) und Jovana Damnjanovic (87.). "Ja, es war hart. Aber am Ende sind die 3 Punkte da. Das macht doch glücklich", freut sich Sarah Mattner, die das 1:0 für Edna Imade vorlegt (21.) Elena Dhont gleicht zwischenzeitlich aus (50.) "Am Ende fühlt es sich sehr, sehr bitter an, weil wir sehr nah dran waren und sehr viel Lob vom gegnerischen Trainer bekommen haben: dass wir sie über weite Strecken wirklich dazu gezwungen haben, heute alles von der Bank zu bringen, was möglich war", bedauert Bremens Trainerin Friederike Kromp.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Doppelgipfel zum Auftakt des des 9. Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga, mit den Spitzenduellen Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg und FC Bayern gegen Werder Bremen. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's in der Frauen-Bundesliga bei MagentaSport am morgigen Samstag: Ab 11.45 Uhr empfängt der SC Freiburg den 1. FC Nürnberg.Google Pixel Frauen-Bundesliga | 9. SpieltagEintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1:3 | Peddemors erneut überall: "Ich bin jetzt gut im Flow"Niko Arnautis, Trainer Frankfurt: "Die Torfolge war schon auch ein Genickbruch für uns. Wir haben in der 1. Halbzeit ein sehr intensives Spiel gesehen. Es ging hoch und runter. Ich weiß nicht, ob es beim ersten Tor Abseits war oder nicht. Aus meiner Perspektive, als der Ball in der Luft war, war es schon weit Abseits. Es ist schwer. Das war die erste Aktion von Wolfsburg - trifft sie gut. Ich glaube dann auch, dass wir verdient den Ausgleich gemacht haben, weil wir gut im Spiel waren, gute Umschaltmomente hatten, sehr griffig waren, dann auch verdient das Tor gemacht haben. Wir hatten in der 1. Halbzeit bessere Situationen, um noch ein Tor zu machen. Der Ball springt bei Laura [Freigang, Anm.d.Red.] wegen des Platzes nochmal auf. Das wäre eine Riesenchance gewesen. Dann kann ein Spiel anders laufen. Am Ende ist es so, dass wir nach der Halbzeit einen Angriff fahren und mit dem Gegenangriff das 1:2 kassieren. Dann kriegst du mit dem Freistoß das Dritte. Den trifft sie auch gut. Und dann ist es schwer. Dann hat es Wolfsburg auch gut gemacht. Der Unterschied war, dass wir heute manchmal zu hektisch im Passspiel rund um den Sechzehner waren. Da war in den Situationen, die wir hatten, mehr drin. Wolfsburg war da ein bisschen effizienter und hat nach dem 1:3 alles auf ihre Straße gebracht."... dazu, dass Laura Freigang - wie schon in der vergangenen Länderspielpause - Tränen in den Augen hatte: "Wir kennen die Situation und sie geht super damit um. Sie ist ein Mensch. Da darf man auch mal nach so einem Spiel, das auch für sie sehr intensiv war. Morgen geht es für sie weiter. Das ist alles nicht immer einfach. Wir müssen nicht immer jeden Tag darüber reden, sondern sie einfach Fußball spielen lassen. Das macht sie gut. Ich finde es vollkommen okay, wenn sie dann mal Emotionen zeigt. Das gehört dazu. Ansonsten können wir zuhause bleiben."Tabea Kemme, MagentaSport-Expertin, zu Freigangs Tränen: "Wenn du deine Passion lebst und dann eine Konsequenz im Raum ist, dass du diese Passion zwei Jahre nicht ausführen darfst, bedarf es auch mal einer Menge Mitgefühl. Ich finde es schön, dass sie auch in dem öffentlichen Raum, ihre Gefühle zeigt."Link zu den Interviews: clipro.tv/player?publishJobID=aEJJaVNqSVc3NUJ3Q2pXcXBxcjI2QUFkanZDUGZveXllY0FDRnI5cFB2QT0=Babett Peter, Sportdirektorin Frauen Frankfurt, vor dem Spiel darüber, ob sie angesichts des Saisonstarts mit 17 Punkten aus 8 Spielen überrascht ist: "Überrascht ist ein großes Wort. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, woran es letzte Saison gelegen hat, was vielleicht nicht so gut war. Dann haben wir schon den Fokus auf die neue Saison gelegt, auch in Richtung Recruitment, auch in Richtung Vorbereitung, auf was wir uns fokussieren wollen. Da war die Defensive ein großer Fokus. Da haben wir festgestellt, dass wir da stabiler stehen müssen, weniger Gegentore bekommen müssen, um ganz oben mitspielen zu können. Das gelingt uns im Moment sehr gut. Ansonsten sind wir schon zufrieden, wie wir in die Saison gestartet sind. Aber jetzt kommen nochmal wichtige, entscheidende Spiele, die nochmal zeigen, in welche Richtung es geht."... zu eventuellen Playoffs um die Meisterschaft: "Am Ende des Tages ist es eine gemeinschaftliche Entscheidung, die wir als Vereine treffen müssen und hinter der am Ende des Tages alle stehen müssen. Wenn das entschieden wird, in welche Richtung wir gehen, ist das so. Dann hat das auch gemeinschaftlich akzeptiert zu werden. Für mich ist es wichtig, Spitzenspiele zu schaffen. Es gibt Formen, neue, moderne Formen, Spitzenspiele zu schaffen. Man muss aufpassen, dass die Tradition, die dazugehört, nicht ganz vergessen wird. Deswegen bin ich beiden sehr offen gegenüber. Es ist mir einfach wichtig, dass wir Spitzenspiele unter Spitzen-Rahmenbedingungen schaffen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZTgwNGhmTUMzY1h5UXRENEZzZmpzZk1JY1J3czZkYXIxNjZpRVgzdFIxWT0=Ella Peddemors, einmal mehr Wolfsburger Matchwinnerin dank Doppelpack und Assist, jetzt bei 11 Saisontoren nach 9 Spielen: "In der 1. Halbzeit haben wir manchmal noch schwierige Phasen und nicht so sehr die Kontrolle gehabt, wie wir das eigentlich wollen. Aber in der 2. Halbzeit haben wir das einfach gut gemacht, am Ende auch viel Kontrolle gehabt. Man merkt, dass es ein intensives Spiel war. Aber die 3 Punkte waren unser Ziel und das haben wir erreicht."... zu ihrem ersten Tor: "Das ist super von Svenni [Huth] gesehen. Ich weiß immer, wenn der lange Ball kommt, muss ich dabei sein, ich muss in der Box sein. Das habe ich auch versucht. Svenni hat einfach gut die Ruhe behalten und super zurückgelegt. Dann war es einfach für mich, reinzulaufen. Wenn es so läuft, ist die Überzeugung bei mir auch da."... zu ihrem Freistoß: "Ich habe mir gedacht, wenn ich ihn mit ein bisschen Curve spiele und die Torhüterin die andere Seite zumacht, kann es funktionieren. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Wir machen nach dem Training oft noch ein paar Freistöße. Wir üben das nicht so oft mit einer Mauer wie im Spiel. Ich bin einfach froh, dass das heute geklappt hat."... zu ihren 11 Saisontoren nach 9 Spielen: "Ich versuche, in jedem Spiel alles rauszuholen und mich offensiv zu zeigen. Ich bin jetzt gut im Flow und froh, der Mannschaft damit zu helfen."... über das kommende Spitzenspiel gegen den FC Bayern: "Ich habe sehr viel Lust. Dafür spielt man natürlich Fußball. Heute war es für uns als Mannschaft wichtig, um das gute Gefühl mitzunehmen. Ich bin einfach sehr froh. Es macht viel Spaß, auf dem Platz zu stehen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QlQxajJjbG13bkdGSVQwcnBOMzdJVlBtQ1VmYW9zTVlSbG9mTFdrQTEyST0=Svenja Huth, Wolfsburger Kapitänin: "Wir wussten, dass Frankfurt mit viel Qualität auf uns zukommt. Wir haben es uns in der 1. Halbzeit ein bisschen selbst schwergemacht, auch wenn man sagen muss, dass der Platz nicht der Allerbeste war. Aber ich glaube, gerade in der 2. Halbzeit war sehr viel Dominanz, sehr viel Effektivität. Dann haben wir hinten auch nichts mehr anbrennen lassen. Von daher ist es sehr verdient, dass wir die 3 Punkte mitnehmen."... über Doppelpackerin Ella Peddemors: "Sie ist unverzichtbar, immer da, immer auch sehr fleißig für die Mannschaft. Aktuell belohnt sie sich mit vielen Toren oder Torvorbereitungen. Von daher ist sie für uns ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ich bin froh, dass wir sie so gut in unser Spiel integrieren können und dass sie sich immer belohnt."... über den Klassiker gegen den FC Bayern: "Wir haben uns in den letzten Spielen viel Selbstvertrauen angespielt. Das wollen wir natürlich auch mit in das Bayern-Spiel nehmen. Vorher wartet erstmal die nächste Hürde Rotterdam. Aber ich glaube, dass wir darauf aufbauen können, dass wir uns freuen: Heimspiel in der Volkswagen Arena. Das ist immer auch ein sehr gutes Gefühl. Von daher freuen wir uns."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QzQ3UUVRckFGQ2Q3N0w4VStlTTBMRk1QNHkrR0RWT0hpZTdLSmJVNEpwZz0=Tabea Kemme, MagentaSport-Expertin, vor dem Spiel über FBL-Toptorjägerin Ella Peddemors: "Sie nehmen das Zepter in die eigene Hand. Sie bringen ihre Spielweise, dieses Druckvolle, sich immer mehr in Situationen reinzuarbeiten, reinzugehen. Natürlich, die Ausgangslage ihrer Mitspielerinnen, die ganz genau wissen, sie und ihre Abschlussstärke ins Spiel zu bringen. Nicht ohne Grund steht sie mit 9 Toren auf Platz 1 der Torjägerinnenliste und auch was die Vorlagen angeht. Offensiv ist sie immer ins Spiel eingebunden. Das macht sie super schwer zu verteidigen."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=bDNHaWgxT2J4MW50T1VOeFJaNXl3Zk9DdWtRbVh0eUIzSTV6MWdjTjJJST0=Tabea Kemme, MagentaSport-Expertin, ob der FC Bayern im Spitzenspiel in Wolfsburg kommenden Samstag, ab 17.25 Uhr live bei MagentaSport, schon früh vieles klarmachen wird: "Nein, wenn - und die Bedingung möchte ich reinwerfen - Wolfsburg sich nicht nur komplett auf Geschwindigkeit fokussiert. Der FC Bayern braucht diesen kurzen Impuls, die Überlagerung, taktisch den Matchplan auszurichten, das Spiel in deren Hälfte zu verlagern. Dann darf sich Wolfsburg auf Tore beziehen dürfen und dass die 3 Punkte in Wolfsburg bleiben."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=cEd3MFMzaW1TdUdzdU1RbVNPUjQ0aDRvVEJDWXlJVlhib3NMRDNBT2NzTT0=FC Bayern München - SV Werder Bremen 3:1 | Später Doppelschlag rettet Bayern vor Spitzenduell in WolfsburgSarah Mattner, Münchner Vorlagengeberin zum 1:0: "Ja, es war hart. Aber am Ende sind die 3 Punkte da. Das macht doch glücklich."... zu ihrer Flanke vor dem 1:0, bereits ihrem 3. Assist: "Ich muss sagen, ich hatte nicht so viele Erwartungen. Ich bin einfach froh, Spielzeit zu bekommen. Umso glücklicher macht es mich, dass es bis jetzt so gut funktioniert. Ich hoffe, es geht so weiter."... ob es angesichts des anstehenden Champions-League-Spiels in Paris und des Spitzenspiels in Wolfsburg ein umso wichtigerer Sieg war: "Ja, natürlich. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, nicht zu weit in die Zukunft, weil jedes Spiel wichtig ist. Wenn man jedes Spiel gewinnt, ist mehr Selbstbewusstsein für das nächste Spiel da. Dementsprechend sind wir jetzt auch sehr froh über die 3 Punkte für das nächste Spiel gegen Paris."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z1BvTkJXNWMzZm1FM1dldHNMb203YjM4aVpNNThSOU9yQ2dRWkZFQWt6TT0=Friederike Kromp, Trainerin Werder Bremen: "Am Ende fühlt es sich sehr, sehr bitter an, weil wir sehr nah dran waren und sehr viel Lob vom gegnerischen Trainer bekommen haben: dass wir sie über weite Strecken wirklich dazu gezwungen haben, heute alles von der Bank zu bringen, was möglich war. Wenn man die 5 Wechsel bei Bayern München anschaut, stehen sie nahezu in einer Weltauswahl. Am Ende war es natürlich ein Stück weit Qualität. Aber von unserer Seite auch ein bisschen Pech. Wir hatten in der 1. Halbzeit gute, griffige Situationen in Pressing und Umschaltmomenten. Mit ein bisschen mehr Glück fällt da auch schon das Tor. An so einem Tag musst du solche Dinger machen, um hier etwas mitzunehmen. Aber ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, welche Energie sie heute wieder auf den Platz gebracht hat und wie schwer wir es dem FC Bayern gemacht haben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TTF2cEVYNTdTRjRva2I5NVYwblY5aUo0K0c5STFTb2JmU2NjLzFoWXNVcz0=Telekom Starkick 2026: Bayern-Legenden gegen Top-Creator - Hallenspektakel live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTVAm Sonntag, 15. November, wird der Telekom Dome Bonn zur Fußball-Arena: Beim Telekom Starkick 2026 treffen Fußball-Legenden auf Top-Creator. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vierte Ausgabe des Hallenfußball-Events um die Telekom Starkick-Trophäe ab 13.30 Uhr live und kostenlos für alle - Wolff Fuss kommentiert, Kamila Benschop moderiert.Titelverteidiger FC Bayern Legends setzt u.a. auf Welt- und Europameister sowie Champions-League-Sieger Javi Martinez. Dazu kommen u.a. die Champions-League-Sieger Giovane Elber, Michael Tarnat und Diego Contento. Ex-Starstürmer Roy Makaay und Raimond Aumann fungieren als Trainer. Auch in den drei gemischten Teams stehen u.a. zahlreiche Titelträger auf dem Platz: Weltmeister und Champions-League-Sieger Paulo Sérgio, die Champions-League-Sieger Claudio Pizarro und Daniel van Buyten, Europameister Thomas Helmer, Confed-Cup-Sieger Sebastian Rudy, Vize-Weltmeister Jörg Butt sowie der frühere Bundesliga-Torschützenkönig und "Fußballer des Jahres" Ailton. Zu den Top-Creatorn gehören unter anderem Julyan Pohl, Diyar Acar, ViscaBarca, Chris Curtis und Niclas Kroll.Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.Google Pixel Frauen-Bundesliga | 9. SpieltagSamstag, 07.11.2026ab 11.45 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Nürnbergab 13.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SVSonntag, 08.11.2026ab 13.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheimab 15.45 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfB StuttgartMontag, 09.11.2026ab 17.45 Uhr: 1. FC Köln - RB Leipzig3. Liga | 13. SpieltagSamstag, 07.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen, Hansa Rostock - SG Sonnenhof Großaspach, SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse, SV Waldhof Mannheim - Fortuna Kölnab 16.15 Uhr: Preußen Münster - MSV DuisburgSonntag, 08.11.2026ab 13.15 Uhr: SV Meppen - SSV Jahn Regensburgab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - SC Verlab 19.15 Uhr: Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6385886