IntouchCX, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen KI-gestütztes Customer-Experience-Management (CX), Vertrauen und Sicherheit, digitale Kundenbindung sowie Backoffice-Abläufe, wurde im Horizon 2 End-to-End-Erlebnis-Transformation" des HFS Horizons Customer Experience Services 2026-Berichts für seinen betriebsorientierten Ansatz bei der KI-Einführung und sein Modell ausgezeichnet, das Beratung und Umsetzung von der Strategie bis hin zur Umsetzung an der Kundenfront miteinander verbindet.

HFS Research bewertet Anbieter von Customer-Experience-Dienstleistungen anhand ihrer Fähigkeiten, ihrer Innovationskraft und ihres Potenzials, Mehrwert zu schaffen. Der Bericht 2026 untersucht, wie Anbieter Unternehmen dabei unterstützen, KI einzuführen, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Betriebsabläufe zu stärken.

"Die KI-Transformation liefert den größten Mehrwert, wenn Strategie, Technologie und Betriebsabläufe Hand in Hand gehen", sagte Brent Stevenson, Chief Experience Officer bei IntouchCX . "Unser Ansatz und unser Fachwissen gehen über die Technologie hinaus. Wir identifizieren geschäftliche Herausforderungen und entwickeln die richtigen Lösungen, indem wir Verbindungen zwischen Daten, Arbeitsabläufen, Technologie und KI sowie zwischen hybriden oder menschlichen Agenten herstellen, um intelligentere und integriertere Betriebsabläufe zu schaffen. So können wir unseren Kunden dabei helfen, den Weg von der Strategie zur Umsetzung mit einem einzigen Partner zu beschreiten, der sich auf die Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse konzentriert."

Der Bericht beleuchtet den Ansatz von IntouchCX, Automatisierung und CX-Expertise auf geschäftliche Herausforderungen anzuwenden. Mehr als 25 der Kunden von IntouchCX nutzen die firmeneigenen KI-Lösungen, um die Leistung zu verbessern und das Unternehmenswachstum zu fördern, während 80 "Akin", die KI-Roleplay-Plattform des Unternehmens, einsetzen. Diese Lösungen tragen dazu bei, Aufgaben über sprachbasierte und digitale Kundenservicekanäle hinweg zu automatisieren, KI-gestützte digitale Mitarbeiter zur Unterstützung der Servicebereitstellung einzusetzen sowie Kundeninteraktionen und Betriebsdaten zu analysieren, um Ineffizienzen zu identifizieren und Arbeitsabläufe sowohl bei menschlichen als auch bei KI-Agenten zu verbessern.

"IntouchCX hat sein firmeneigenes Know-how auf seinen gesamten Kundenstamm ausgeweitet, wobei mehr als ein Viertel der Kunden IntouchAI-Lösungen wie Sidd Spark, Akin und Mosaic Languages nutzt. Durch die Kombination dieser Tools mit IntouchAdvise und der wachsenden Pipeline zur Umstellung von Agentenunterstützung auf KI-Agenten führt IntouchCX seine Kunden weg von einer menschengeführten Dienstleistungserbringung hin zu einem automatisierungsorientierten Kundenerlebnis und positioniert sich als technologieorientierter Partner für den Kundenerlebnis-Betrieb", sagte Melissa Fersht, Executive Research Leader bei HFS Research.

Heute betreut IntouchCX mehr als 300 Kunden im Bereich Kundenerlebnis mit rund 35.000 Mitarbeitern an 24 Standorten in 11 Ländern und bietet integrierte Lösungen für den CX-Betrieb, KI, Beratung, Digitalisierung, Vertrauen und Sicherheit sowie Backoffice-Prozesse.

Über IntouchCX

IntouchCX ist ein globales Customer-Experience- und Technologieunternehmen, das KI, proprietäre Technologie, Daten und operative Expertise miteinander verbindet, um agentengestützte, hybride und von Menschen geleitete Lösungen in den Bereichen Customer Experience (CX), Vertrauen und Sicherheit sowie Backoffice-Abläufe zu entwickeln und bereitzustellen. IntouchCX wurde 2001 in Kanada gegründet und ist an 24 Standorten in 11 Ländern tätig. Das Unternehmen unterstützt globale Marken dabei, ihre Kundenprozesse zu transformieren und ihre Geschäftsleistung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter intouchcx.com.

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