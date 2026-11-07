EQS-News: Segway Powersports / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Segway Powersports stärkt Partnerschaften mit europäischen Händlern auf der EICMA 2026



07.11.2026 / 03:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MAILAND, 7. November 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports , SSegways weltweit angebotene Produktlinie für leistungsstarke Powersports-Fahrzeuge auf professionellem Niveau, veranstaltete im Rahmen der EICMA 2026 seine "2026 International Business Partner Conference" (internationale Geschäftspartnerkonferenz 2026), um die nächste Phase seines Europageschäfts zu besprechen. Mehr als 100 Händler und Partner aus über 50 Ländern und Regionen nahmen teil, darunter Vertreter aus Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Afrika, den Vereinigten Staaten und Südamerika. Unter dem Motto "Gather as One, Fear No Place" (Gemeinsam vereint, vor keinem Ort zurückschrecken) konzentrierten sich die Gespräche auf die europäische Markteinführung des Modelljahrs 2027 (MY27), den Ausbau des Händlernetzes sowie den lokalen Kundendienst und die Ersatzteilversorgung. Die Konferenz bekräftigte das Engagement der Marke für langfristige Partnerschaften und gemeinsames Wachstum angesichts sich verändernder Marktbedingungen. Vertiefung der Partnerschaften mit europäischen Händlern Europa bleibt dank der Unterstützung durch die Händler vor Ort ein strategisch wichtiger Markt für Segway Powersports. Die Multimoto Group vertritt beispielsweise seit 2020 Segway Powersports in Spanien und Portugal. Durch sein Vertriebsnetz zählen Modelle wie der AT5 mittlerweile in mehreren europäischen Märkten zu den Marktführern in ihren jeweiligen Segmenten. Über den Vertrieb hinaus unterstützt Segway Powersports die Händler durch regionale Händlerveranstaltungen. Der Händlertag 2026 beim Red Bull Erzbergrodeo in Österreich brachte Händler aus Deutschland, Österreich sowie der Schweiz zu Produktpräsentationen, Marktgesprächen und Probefahrten zusammen. Weiterentwicklung des Händlernetzes und der Markenidentität Im Jahr 2026 eröffnete Segway Powersports Flagship-Stores in ganz Europa und anderen internationalen Märkten, darunter Spanien, Saudi-Arabien und Argentinien. Parallel zu diesen Neueröffnungen führte Segway Powersports bei seinen europäischen Händlern neue Systeme für das visuelle Erscheinungsbild (VI) und die Gestaltung der Verkaufsstandorte (SI) ein. Das Design mit Rider Red als zentraler Farbe hebt die Produktreihe von Segways Pendler- und Massenmarktprodukten ab, die sich durch ein schwarzes Erscheinungsbild auszeichnen. Es stärkt die Positionierung der Marke im professionellen Hochleistungssegment und verkörpert zugleich ihre Werte Fachkompetenz, Exzellenz und Entdeckergeist. Einführung der MY27-Modellreihe in Europa Die auf der EICMA vorgestellte Modellreihe MY27 wird das Produktangebot für europäische Händler erweitern. Europa wird neben Nordamerika, Lateinamerika und Märkten in Asien und Afrika zu den ersten Märkten bei der weltweiten Einführung gehören. Europäische Händler und Kunden können ab 2027 Bestellungen aufgeben, und die Auslieferungen beginnen noch im selben Jahr über das bestehende Händlernetz. Stärkung des lokalen Vertriebs- und Kundendienstes Um den Bedürfnissen des lokalen Marktes gerecht zu werden, arbeitet Segway Powersports mit autorisierten Händlern in ganz Europa zusammen, um Fahrzeugverkauf, Wartung, Reparaturen, Originalteile und Garantieleistungen anzubieten. In Frankreich bietet beispielsweise der Importeur Delta Mics zusätzlichen Kundendienst und Ersatzteilservice an. Ziel der Marke ist es, die Koordination zwischen Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams weiter zu stärken, um Händlern bei der Bewältigung des Tagesgeschäfts sowie der Betreuung der Kunden bei der Einführung neuer Modelle zu helfen. Die nächste Phase des europäischen Wachstums gestalten Mit Blick auf die Zukunft strebt Segway Powersports an, sein Europageschäft durch den Ausbau seiner Marktpräsenz und die Schaffung neuer Möglichkeiten für langfristiges Wachstum weiter zu stärken. "Europa ist ein zentraler Bestandteil unserer globalen Strategie. Unsere Fortschritte in der Region spiegeln das Engagement und die enge Zusammenarbeit unserer Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams wider", sagte Ethan Zhang, Präsident für Vertrieb und Marketing bei Segway Powersports. "Unser Bestreben nach Fachkompetenz, Exzellenz sowie Entdeckergeist und unsere Philosophie 'Fear No Place' werden uns auch weiterhin leiten, während wir mit Partnern weltweit zusammenarbeiten, um mehr Fahrern leistungsstarke Offroad-Erlebnisse zu ermöglichen." Zu den zukünftigen Prioritäten gehören die Anpassung der Geschäftstätigkeit an die einzelnen europäischen Märkte, die Gewinnung vertiefter Erkenntnisse über die Kunden, die Modernisierung der Flagship-Händlerbetriebe sowie der Ausbau von Motorsporterlebnissen wie dem Villain Cup. Mit einer breiteren Produktpalette, einer unverwechselbaren Markenidentität sowie stärkeren Vertriebs- und Servicenetzen ist Segway Powersports bestens aufgestellt, um sein globales Wachstum zu beschleunigen und gemeinsam mit Partnern weltweit noch mehr Fahrern den Geist von "Fear No Place" näherzubringen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/segway-powersports-starkt-partnerschaften-mit-europaischen-handlern-auf-der-eicma-2026-302932522.html



07.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News