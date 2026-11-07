Berlin - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann hält Ilse Aigner (CSU) für eine geeignete Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten, will die Festlegung auf sie aber weder bestätigen noch dementieren.



"Seinen Vorschlag wird der Parteivorsitzende und Bundeskanzler am Montag in den Gremien machen", sagte Hoppermann dem Nachrichtenportal "T-Online". "So ist der Prozess miteinander verabredet. In jedem Fall wäre Ilse Aigner sehr gut für das Amt geeignet, so wie auch einige Frauen aus unserer Partei."



Die innerhalb der Union teils kritisierte lange Dauer des Suchprozesses für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier verteidigte Hoppermann. Man habe immer gesagt, dass es im Herbst, nach den Landtagswahlen, einen Vorschlag geben werde. An diesem Zeitpunkt sei man jetzt. Zudem habe Friedrich Merz eine Entscheidung zum 9. November in Aussicht gestellt. Bis dahin würden die erforderlichen Gespräche geführt. Man sei also genau im verabredeten Prozess. Es gehe hier um das höchste Staatsamt, darum, eine Person zu finden, die in den beschriebenen polarisierten Zeiten die Gesellschaft wieder zusammenführe. "Das ist nichts, was sich mal eben so macht."





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