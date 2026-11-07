Bei der Commerzbank-Aktie gehen die Analystenmeinungen nach den jüngsten Quartalszahlen weit auseinander. Während RBC sein Kursziel am Freitag auf 39 € senkte, erwartet Mediobanca weiterhin 49 €. Oddo BHF erhöhte seine Prognose sogar auf 47 €. Damit liegen zwischen den Einschätzungen ganze 10 € beziehungsweise rund 26% des aktuellen Aktienkurses. Dabei hat die Commerzbank gerade das beste Neunmonatsergebnis ihrer Geschichte erzielt. Bei einem Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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