Washington - Wenige Tage nach dem verheerenden Wahldebakel seiner Republikaner macht US-Präsident Donald Trump einen politischen Hardliner zu seinem Stabschef im Weissen Haus. Stephen Miller ist vor allem als ein zentraler Architekt der Massenabschiebungen von Migranten bekannt. Er war bisher Vize von Stabschefin Susie Wiles, die nun ihren Posten verlässt. «Ich wollte eine Änderung vornehmen», sagte Trump danach vor Journalisten am Weissen Haus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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