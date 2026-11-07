Elon Musk verabschiedet sich von einem seiner ambitioniertesten Projekte. Ab Mitte 2027 will Tesla die Produktion des Cybertrucks im texanischen Austin einstellen. Ursprünglich sollten jährlich 250.000 Fahrzeuge produziert werden, tatsächlich blieb die Nachfrage weit hinter den Erwartungen zurück. Interessant ist dabei auch die Rolle von SpaceX, das allein 2025 Cybertrucks im Wert von 131 Millionen US$ kaufte. Was bedeutet der Strategiewechsel für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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