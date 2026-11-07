Hamburg (ots) -- EDEKA-Kaufmann Jörg Hieber in der Kategorie "Persönlichkeit" geehrt- EDEKA Honsel aus Dorsten in der Kategorie "Kaufleute" ausgezeichnet- Dennis Sagorowski von EDEKA Minden-Hannover erhält NachwuchspreisJörg Hieber, selbstständiger EDEKA-Kaufmann aus dem badischen Lörrach, erhielt gestern Abend in Berlin den Goldenen Zuckerhut 2026. Der 88-jährige Unternehmer wurde in der Kategorie "Persönlichkeit" für sein Lebenswerk geehrt. Auch EDEKA Honsel aus Dorsten im Ruhrgebiet wurde ausgezeichnet: Das Familienunternehmen erhielt den Goldenen Zuckerhut in der Kategorie "Kaufleute".Die Jury würdigte Jörg Hieber als Visionär und Vorreiter attraktiver, preisgekrönter Lebensmittelmärkte. Mit seinen Ideen hat er Generationen von EDEKA-Kaufleuten, aber auch den gesamten Lebensmitteleinzelhandel über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus inspiriert. Früh setzte er auf ein breites, tiefes und frisches Sortiment vom Preiseinstieg bis Premium, große Bedientheken und qualifizierte Beratung.Ein Architekt des EDEKA-ErfolgsJörg Hieber gestaltete den EDEKA-Verbund über Jahrzehnte maßgeblich mit. Er engagierte sich bereits seit den 1980er Jahren in den Gremien seiner Heimatregion und war von 1999 bis 2005 Aufsichtsratsvorsitzender der EDEKA-Zentrale in Hamburg. Dabei stärkte er die Selbstständigkeit der Kaufleute, trieb die Bündelung des Einkaufs voran und begleitete die Strukturreform der EDEKA-Großhandlungen. "Jörg Hieber ist nicht nur ein außergewöhnlich erfolgreicher Unternehmer. Er ist einer der Architekten unseres heutigen EDEKA-Verbunds, der bei einer klaren Orientierung an den genossenschaftlichen Werten immer für die unternehmerischen Freiheitsgrade des selbstständigen Einzelhandels gekämpft hat", so Uwe Kohler, selbstständiger EDEKA-Kaufmann und Vorsitzender des Verwaltungsrats der EDEKA-Zentrale, in seiner Laudatio. Sein überzeugendstes Argument sei dabei stets die Leistung auf der Fläche gewesen.Die Auszeichnung fällt in das 60. Jubiläumsjahr des Familienunternehmens, das 1966 mit einem Lebensmittelgeschäft von Jörg und Anneliese Hieber in Höllstein auf 60 Quadratmetern Verkaufsfläche seinen Anfang nahm. Heute umfasst EDEKA Hieber 17 Märkte zwischen Lörrach und Freiburg und beschäftigt nahezu 2.000 Mitarbeitende, die einen Jahresumsatz von mehr als 300 Mio. Euro erwirtschaften. Rund 50 Branchenpreise belegen den hohen Anspruch an Qualität, Frische und Service - darunter allein siebenmal der Titel "Supermarkt des Jahres" sowie der international renommierte EuroShop Retail Design Award, der dem Frische Center Bad Krozingen 2013 als erstem Lebensmittelmarkt in New York verliehen wurde.EDEKA Honsel: "Aus Liebe zum Genuss"In der Kategorie "Kaufleute" wurde EDEKA Honsel mit dem Branchen-Oscar ausgezeichnet. Vor 76 Jahren begann die Unternehmensgeschichte mit einem kleinen Laden in Dorsten. 1993 übernahm Ralf Honsel mehrere kleine Märkte von seinem Vater und entwickelte das Unternehmen zu einem modernen Familienbetrieb. EDEKA Honsel betreibt mittlerweile fünf EDEKA- und zwei trinkgut-Märkte und beschäftigt insgesamt mehr als 350 Mitarbeitende.Unter dem Motto "Aus Liebe zum Genuss" begeistern die Honsels ihre Kunden mit großzügigen Frischetheken, einem großen regionalen Feinkostsortiment sowie Themenabenden und Events. Auch das ansprechende Ladendesign und neue Ideen für den Einkauf hob die Jury hervor. Als vorbildlich bezeichnete sie zudem die Gestaltung des Generationswechsels: Ralf Honsel hat seine Töchter früh in das Unternehmen eingebunden. Julia Schlotmann-Honsel ist heute gemeinsam mit ihrem Vater geschäftsführende Gesellschafterin.Förderpreis für Dennis Sagorowski von EDEKA Minden-HannoverEbenfalls beim gestrigen Festakt erhielt Dennis Sagorowski von der Großhandlung EDEKA Minden-Hannover den Förderpreis der Stiftung Goldener Zuckerhut für sein besonderes berufliches Engagement. Er begann seine Laufbahn 2019 im Marktkauf Meppen und übernahm nach seinem dualen Studium als stellvertretender Marktleiter im Marktkauf Rangsdorf Verantwortung für rund 120 Mitarbeitende. Parallel zu seiner Tätigkeit absolvierte er ein Masterstudium. Seit Oktober 2025 arbeitet er in der Mindener Zentrale und koordiniert ein Projekt zur Kosten- und Prozessoptimierung im Einzelhandel. Das Preisgeld von 10.000 Euro möchte er für eine Weiterbildung zum Business Coach einsetzen.Der Goldene Zuckerhut gilt als bedeutendste Auszeichnung der deutschen Lebensmittelbranche. Seit 1958 würdigt die Lebensmittel Zeitung damit Unternehmen und Persönlichkeiten aus Handel und Industrie, die den Markt mit Weitblick, Innovationskraft und unternehmerischer Leistung prägen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. 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