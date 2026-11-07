Tim Cook, Warren Buffett, Doug McMillon: Ihre Nachfolger erben 6,8 Billionen US-Dollar Börsenwert. Apple liefert Rekorde, Berkshire hortet Milliarden, Walmart kämpft mit der Bewertung. Wer setzt sich durch? Drei Ikonen der Wall Street haben neue Chefs. Bei Apple folgte John Ternus auf Tim Cook, bei Berkshire Hathaway Greg Abel auf Warren Buffett und bei Walmart John Furner auf Doug McMillon. Die Fußstapfen sind riesig. Von den rund 6,8 Billionen US-Dollar Börsenwert der drei Konzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de