Die Wall Street hat eine ihrer turbulentesten Handelswochen des Jahres erlebt. Die Magnificent Seven haben dabei innerhalb eines Handelstages mehr als eine Billion US-Dollar an Börsenwert vernichtet. Die Magnificent Seven, bestehend aus Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla, mussten zum Ende der Woche massive Börsenverluste hinnehmen. Wachsende Zweifel am milliardenschweren KI-Boom und die Sorge vor neuen politischen Hindernissen lösten eine heftige Verkaufswelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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