Krakau - Auf dem Marktplatz in Krakau sind am Samstag mindestens fünf Menschen erschossen worden. Etwa ein Dutzend Menschen wurden verletzt, teilte die Polizei der Woiwodschaft Kleinpolen mit.



Gegen 15 Uhr begann demnach ein Mann, aus dem Auto, mit dem er auf den Markt gefahren war, wahllos auf Menschen zu schießen. Der Täter wurde von Polizisten angeschossen und wird derzeit ins Krankenhaus gebracht.



Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr appelliert an Bewohner und Touristen, nicht zum Marktplatz zu kommen, und an Menschen, die sich in der Gegend aufhalten, sich an einen sicheren Ort zu bringen.



Der polnische Premierminister Donald Tusk erklärte, er werde vom Innenminister "laufend über die Lage in Krakau nach der tragischen Schießerei auf dem Laufenden gehalten". Die Polizei untersuche "den Hintergrund und alle Umstände des Attentats".





© 2026 dts Nachrichtenagentur