Nach den jüngsten Turbulenzen am Kryptomarkt steht Ethereum erneut vor einer richtungsweisenden Entscheidung. In meiner jüngsten Analyse "Jetzt droht die nächste Verkaufswelle" hatte ich angesichts des Bruchs der Unterstützung bei 2.395 US$ vor weiteren Kursverlusten bis 2.125 US$ gewarnt. Tatsächlich geriet die zweitgrößte Kryptowährung nochmals kräftig unter Druck, doch der befürchtete Ausverkauf blieb bislang aus. Stattdessen verteidigten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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