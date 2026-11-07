Leipzig - RB Leipzig hat am 9. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg 5:2 besiegt. Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis schob sich durch den Erfolg vorerst auf den dritten Tabellenplatz, während Augsburg auf Platz 12 abrutscht.



Bereits in der ersten Minute traf Anton Kade für die Gäste, nachdem Willi Orban einen langen Ball falsch eingeschätzt hatte. Leipzig hatte danach deutlich mehr vom Spiel, fand gegen die kompakte Augsburger Abwehr aber lange keine Lücke. Ein zweiter Treffer der Gäste durch Rodrigo Ribeiro wurde wegen Abseits zurückgenommen.



Die Wende kam nach gut einer halben Stunde innerhalb von knapp zwei Minuten. Ezechiel Banzuzi glich mit einem flachen Schuss aus (34. Minute), kurz darauf brachte Christopher Nkunku die Hausherren in Führung (35.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Kapitän David Raum per direktem Freistoß auf 3:1 (45.+1). Nach der Pause sorgte Romulo für die Entscheidung (60.), ehe der eingewechselte Christoph Baumgartner nur kurz nach seiner Hereinnahme das 5:1 erzielte (66.). Uchenna Ogundu erzielte in der 3. Minute der Nachspielzeit seinen ersten Bundesligatreffer für Augsburg.



In Dortmund blieb die Borussia auch gegen Aufsteiger SV Elversberg ohne Niederlage und gewann 2:1. Felix Nmecha traf zweimal mit Schüssen aus der Distanz (55., 71.). Der eingewechselte Noel Futkeu verkürzte per Seitfallzieher (81.). Beim BVB fehlte der verletzte Serhou Guirassy, zudem musste Carney Chukwuemeka früh verletzt vom Platz. Dortmund hält sich damit auf dem 2. und Elversberg auf dem 7. Platz der Tabelle.



Bayern München gewann beim 1. FSV Mainz 05 mit 2:1. Joshua Kimmich brachte die Gäste mit einem Schuss unter die Latte in Führung (14.), Lennart Karl legte nach der Pause nach (57.). Ein Kopfballtor von Jae-sung Lee zum vermeintlichen Ausgleich zählte nach Videobeweis wegen Abseits nicht. Torhüter Manuel Neuer verletzte sich in dieser Szene am Knöchel und wurde zur Pause durch Jonas Urbig ersetzt. In der 3. Minute der Nachspielzeit traf schließlich Philip Tietz für die Mainzer, die nun auf Platz 10 der Tabelle stehen. Bayern München ist weiterhin ungeschlagen auf dem 1. Platz.



Aufsteiger SC Paderborn und die Eintracht Frankfurt trennten sich mit 2:2 unentschieden. Jonathan Burkardt brachte die Gäste in Führung (23.), Raphael Obermair glich kurz vor der Halbzeit aus (45.). Einen erneuten Führungstreffer erzielte Marvin Pieringer per Foulelfmeter (73.), nachdem er selbst gefoult worden war. Jonathan Burkardt glich in der 3. Minute der Nachspielzeit aus. Frankfurt steht damit weiterhin auf Platz 8 der Tabelle, Paderborn verbessert sich auf Platz 11.





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