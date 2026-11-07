Der Bitcoin kämpft weiterhin um eine nachhaltige Trendwende. Bereits zu Monatsbeginn hatte ich unter der Headline "Neuer Monat, neue Chancen?" auf die bemerkenswerte relative Stärke der Kryptowährung hingewiesen. Doch der damals favorisierte Anstieg über die Widerstände bei 81.294 und 82.290 US$ blieb bislang aus. Stattdessen geriet Bitcoin erneut unter Verkaufsdruck und fiel unter die Unterstützung von 76.650 US$. Mit aktuell rund 75.730 US$ hält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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