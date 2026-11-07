Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat sich am 9. Spieltag der Bundesliga mit 1:0 gegen Werder Bremen durchgesetzt.



Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. Nach einer Kombination über die rechte Seite landete der Ball bei Maximilian Mittelstädt, der aus rund 17 Metern erfolgreich abschloss. In der Folge blieb Stuttgart die gefährlichere Mannschaft. Unter anderem zwang Bilal El Khannouss Werder-Keeper Karl Hein zu einer starken Parade.



Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Bremer deutlich offensiver und erhöhten den Druck. In der 51. Minute bot sich Youri Regeer die große Chance zum Ausgleich, doch der Stuttgarter Torhüter verhinderte den Treffer mit einer starken Reaktion. Auch weitere Versuche von Eren Dinkci und Marco Grüll blieben erfolglos. Auf der Gegenseite scheiterte Mittelstädt in der 57. Minute an einer Parade von Hein.



In der Schlussphase drängte Werder weiterhin auf den Ausgleich und brachte zahlreiche Bälle in den Stuttgarter Strafraum. Die Defensive der Schwaben hielt jedoch stand. So rettete Stuttgart den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den Heimsieg.





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