Jerusalem - Israels Staatspräsident Isaak Herzog hat beschlossen, den bisherigen Oppositionsführer und Vorsitzenden der Partei Jaschar, Gadi Eizenkot, mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dafür habe er Eizenkot für Sonntag um 17 Uhr in den Präsidentenpalast eingeladen, teilte Herzog am Samstag mit.
Die Entscheidung des Präsidenten fiel nach Abschluss einer Konsultationsrunde mit den Fraktionen der Knesset und nachdem er nach der Wahl Gespräche mit verschiedenen Akteuren des politischen Systems geführt hatte.
Am Ende der Konsultationsrunde hätten Fraktionen mit insgesamt 67 Knesset-Abgeordneten Eizenkot für die Regierungsbildung empfohlen, hieß es. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kam dagegen nur auf die Unterstützung von Fraktionen mit insgesamt 46 Knesset-Abgeordneten, während eine Fraktion mit sieben Knesset-Abgeordneten beschloss, niemanden zu empfehlen.
Herzog traf sich eigenen Angaben zufolge mit Eizenkot und mit Netanjahu, um ihnen seine Absicht mitzuteilen.
Die Entscheidung des Präsidenten fiel nach Abschluss einer Konsultationsrunde mit den Fraktionen der Knesset und nachdem er nach der Wahl Gespräche mit verschiedenen Akteuren des politischen Systems geführt hatte.
Am Ende der Konsultationsrunde hätten Fraktionen mit insgesamt 67 Knesset-Abgeordneten Eizenkot für die Regierungsbildung empfohlen, hieß es. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kam dagegen nur auf die Unterstützung von Fraktionen mit insgesamt 46 Knesset-Abgeordneten, während eine Fraktion mit sieben Knesset-Abgeordneten beschloss, niemanden zu empfehlen.
Herzog traf sich eigenen Angaben zufolge mit Eizenkot und mit Netanjahu, um ihnen seine Absicht mitzuteilen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur