München (ots) -Das DEB-Team hat die Titelverteidigung beim Deutschland Cup nicht mehr in der eigenen Hand! Gegen Lettland setzte es, trotz 30:19 Torschüssen, für den neuen Bundestrainer André Rankel die erste Niederlage, ein 1:3. Dennoch lobt der Coach: "Ich glaube, wir haben heute trotz der Niederlage ein besseres Spiel gemacht als am Donnerstag. Ich war zufrieden mit der Umsetzung, wie die Jungs gespielt haben." Die Ursache für die Niederlage hat Alexander Blank schnell gefunden: "In den ersten 15 Minuten waren wir die klar überlegene Mannschaft. Da haben wir sie ein bisschen zu sehr kommen lassen, wurden ein bisschen zu passiv. Dann hatten sie ihre Chancen. Deswegen haben sie auch ihre Tore geschossen." Den einzigen Treffer für Deutschland erzielte Nikolaus Heigl im 2. Drittel - mit anschließender Umarmung und Anekdote vom Bundestrainer: "Das war ein kleiner Insider. Wir haben ein bisschen über seinen Schläger gesprochen. Er hat gesagt, er kann keine Tore schießen. Deswegen bin ich zu ihm hin und habe gesagt: Das hat doch ganz gut geklappt, oder? Das war der Punkt. Da mussten wir ein bisschen drüber schmunzeln, weil er das sehr gut gemacht hat."Lob vom Bundestrainer, Lob für den Bundestrainer. Jonas Stettmer, der "Ranks" noch aus den vergangenen Jahren als Co-Trainer der Eisbären Berlin kennt, betont: "André ist ein super Typ. Er macht seine Sache sehr konzentriert. Er hat die letzten Jahre in Berlin das PK geleitet und viel Verantwortung von Serge [Aubin] bekommen. Das ist der nächste Schritt, den er gegangen ist. Er ist genau der richtige Mann für die Situation. Für mich war es sehr erfreulich, Ranks in der Position zu sehen. Ich denke, wir werden eine Menge Spaß mit ihm haben."In der Drittelpause war zudem der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank H. Lutz zu Gast und informierte über den neuesten Stand nach dem CAS-Urteil, Russland wieder zu internationalen Eishockeywettbewerben zuzulassen und betont klar: "Wir wollen die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Deutschland abhalten und ich bin auch sehr optimistisch, dass wir das schaffen werden." Die Politik ist dabei aufseiten des DEB: "Das Urteil des CAS verpflichtet die IIHF, Russland wieder zuzulassen. Das ist etwas, das wir aus vielen Gründen ablehnen. Das war auch letzten Samstag als erstes unser Statement, dass wir das ablehnen. Die deutsche Politik lehnt das auch ab. Gestern hat es der Regierungssprecher nochmal betont. Jetzt müssen wir eine gemeinsame Lösung finden, wie wir mit dieser Situation umgehen, sodass wir das erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich eine gute WM 2027 in Deutschland."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 2. Spieltag des Deutschland Cup. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Vom 5. bis 8. November gibt es live und kostenlos den Deutschland Cup. Vom 6. bis 16. November 2026 steht die IIHF Women's World Championship auf dem Programm - MagentaSport und MagentaTV präsentieren alle deutschen Spiele in der Vorrunde und der K.o.-Phase sowie das Finale live, kostenlos und mit umfassender Begleitberichterstattung. Am Donnerstag, 12. November, geht es weiter mit der PENNY DEL - ab 19.15 Uhr mit der Partie Iserlohn Roosters gegen Adler Mannheim.Deutschland Cup, 2. Spieltag: Deutschland - Lettland 1:3 | erste Niederlage für André Rankel: "Haben heute trotz der Niederlage ein besseres Spiel gemacht als am Donnerstag"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cU5GL21vbnRhSVc4Z3M2SExnVDBOS1VKWU1qdUwySDNoMlpZOWNoVFMyYz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/3fleU0G53GsW)Lettland führt! Bruno Osmanis schockt das DEB-Team nach nur 37 Sekunden im 2. Drittel. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=b0Z5N3NPMjBsbWRVdllRNzJ3ZjN6c2xMRVdSdzlNbDBFMk5ZaHBrVC9lOD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/qytBRv-CKSET)Da ist der Ausgleich! Nikolaus Heigl lässt die Halle in Düsseldorf beben - und wird von Bundestrainer André Rankel geherzt. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aVBzVmNkWXhQTjVFNGdJU0lWVkhGWENkcmlyMVZnR3A3NEZCQ0lXbnV1MD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/rtuqKU3zjgFH)MagentaSport-Experte Rick Goldmann ist da - und er hat ein besonderes Mitbringsel dabei - den neu designten Deutschland Cup! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RUhHYnFRMlRCNDkrUEVDY0o1MmdUK1NtY3ZnNWpiK3VZb2E1KzU5NWZ4UT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/0Ywi39mVQt-E)Alexander Blank, Spieler Deutschland: "Natürlich hätten wir das Spiel gerne gewonnen. Aber ich denke trotzdem, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Heute lag es auch einfach an der Chancenverwertung. Wir haben leider hinten zu viele dumme Fehler gemacht."...ob man das Spiel im 1. Drittel verloren hat, als man viele Chancen ungenutzt ließ: "In den ersten 15 Minuten waren wir die klar überlegene Mannschaft. Da haben wir sie ein bisschen zu sehr kommen lassen, wurden ein bisschen zu passiv. Dann hatten sie ihre Chancen. Deswegen haben sie auch ihre Tore geschossen."...über die positiven Dinge im Spiel: "Das Spiel war temporeich. Da war viel mehr Tempo drin als am Donnerstag gegen Österreich. Wir haben gut dagegengehalten, waren gut im Forecheck. Wir haben gute Offensivwechsel gehabt, als wir die Tore hätten schießen können. Darauf können wir aufbauen."...was im Vorfeld des Spiels gegen die Slowakei wichtig ist, in dem Deutschland die Titelverteidigung nicht mehr in der eigenen Hand hat: "Einfach gar nicht dran denken, wer jetzt gewinnen muss, damit wir Erster werden, sondern uns genauso vorbereiten, wie wir uns für jedes Spiel vorbereiten würden und morgen gewinnen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mi9GemV4S2RoSVF0bGNNR1R0bm9DK2N5S3lZWE5INHV1eXFiY3I1dW5Kcz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo22blAoYqc9fGHUx/n7cz5KfetnOZ)Max Calce, Spieler Deutschland, ob die Chancenverwertung das Problem war: "Ich würde da schon zustimmen. Wir hatten ganz große Chancen, leeres Tor, verschossen. Wenn wir unsere Chancen nutzen, haben wir eine Chance. Aber heute war es nicht so."...wie gut die Vorgaben von André Rankel umgesetzt wurden: "Heute war es ein bisschen schlechter als am Donnerstag. Klar ist es für manche ein neues System. Das ist schwer, das direkt umzusetzen. Im nächsten Spiel müssen wir es besser machen."...wie gut er selbst in der Reihe und der Mannschaft integriert ist: "Die Jungs haben mich gut aufgenommen, vor allem Loibi [Stefan Loibl] und der [Tobias] Rieder. Das macht richtig Spaß, mit denen zu spielen. Wir haben einfach Spaß da draußen."...wie Loibl und Rieder ihm Tipps geben: "Das ist klar, die geben mir schon Tipps, auf dem Eis als auch abseits vom Eis. Wir reden auch abseits vom Eis beim Essen. Und dann klappt es schon."...wie optimistisch er noch für den Turniersieg ist, dass Deutschland gegen die Slowakei gewinnt und Österreich gegen Lettland Schützenhilfe leistet: "Wir wollen einfach unser Spiel spielen, das Spiel gewinnen und dann sehen wir, was passiert."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=US9EdEtNeU11TFRZWkMxMFJEUHB5RER5bGx6dk5vbmxyMHRSVkhUU21hdz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo28eTPdeSWJAptNT/-VaHWGpiErZo)André Rankel, Bundestrainer: "Ich glaube, wir haben heute trotz der Niederlage ein besseres Spiel gemacht als am Donnerstag. Ich war zufrieden mit der Umsetzung, wie die Jungs gespielt haben. Wir haben auch in der Struktur nochmal besser funktioniert - gerade auch zu Beginn. Die ersten 15 Minuten haben unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben es einfach nicht geschafft, uns für die harte Arbeit zu belohnen. Das ist so ein Punkt, der uns im 2. Drittel ein bisschen um die Ohren geflogen ist, dass wir zu viel wollten. Dass wir ein bisschen von unserem Gameplan weg sind, dass wir nicht mehr so geradlinig gespielt haben. Dann haben wir Turnover kreiert und den Letten damit Leben gegeben."...ob die Niederlage auch eine gute Lernkurve für die Effizienz des Teams ist: "Im Endeffekt hast du international weniger Zeit und Raum. Du musst sehen, dass du deine Schüsse schnell wegkriegst, dass du schneller zum Tor gehst, dass du schneller Verkehr vor dem Tor hast. Das muss alles einen Tick schneller sein. Gerade im 2. Drittel hätten wir noch mehr Pucks zum Tor bringen können, noch mehr Net Front Presence haben können. Das sind alles Dinge, das ist eine Lernkurve. Wir befinden uns in dem Prozess. Wir sprechen drüber, wir lernen draus und setzen es dann um."...über die Umarmung mit Torschütze Nikolaus Heigl: "Das war ein kleiner Insider. Wir haben ein bisschen über seinen Schläger gesprochen. Er hat gesagt, er kann keine Tore schießen. Deswegen bin ich zu ihm hin und habe gesagt: Das hat doch ganz gut geklappt, oder? Das war der Punkt. Da mussten wir ein bisschen drüber schmunzeln, weil er das sehr gut gemacht hat."...worum es im Spiel gegen die Slowakei gehen wird: "Wir wollen über 60 Minuten unser geradliniges Spiel spielen. Wenn wir das umsetzen, das hat man heute gesehen, wenn wir wirklich an diesen Gameplan glauben, können wir als Mannschaft wirklich erfolgreich sein. Darum wird es morgen gehen. Das ist im Hinblick auf eine WM auch ganz interessant für mich zu sehen, wer in der Lage ist, in 4 Tagen 3 Spiele zu spielen. Das ist eine wichtige Erkenntnis für mich. Natürlich ist man ein bisschen müde. Da geht es darum, dass man da durchgeht, man keine Ausreden hat und wir einen Weg finden, über 60 Minuten unser Spiel zu spielen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OVlJRytQYmhGMnVDY3NsSlJBUXpWWlpDZVpLdnZPaXlUMGdXc2sxV2lFcz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2EhBeSk4QSgPVFz/pb-YCcITm_Qq)"Wollen die WM in Deutschland ausrichten": DEB-Boss Frank H. Lutz über den neuesten Stand nach dem CAS-Urteil, Franz Reindl als IIHF-Präsidenten und die Pläne mit André RankelFrank H. Lutz, DEB-Vorstandsvorsitzender, über die Ergebnisse nach den Gesprächen mit der Politik infolge des CAS-Urteils, russische Teams wieder für Eishockeyturniere zuzulassen: "Um das als erstes klarzustellen: Wir wollen die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Deutschland abhalten und ich bin auch sehr optimistisch, dass wir das schaffen werden. Wir haben im Moment eine komplizierte Situation. Das Urteil des CAS verpflichtet die IIHF, Russland wieder zuzulassen. Das ist etwas, das wir aus vielen Gründen ablehnen. Das war auch letzten Samstag als erstes unser Statement, dass wir das ablehnen. Die deutsche Politik lehnt das auch ab. Gestern hat es der Regierungssprecher nochmal betont. Jetzt müssen wir eine gemeinsame Lösung finden, wie wir mit dieser Situation umgehen, sodass wir das erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich eine gute WM 2027 in Deutschland."...wie eine Lösung aussehen könnte und ob es möglich wäre, seitens der Politik, russischen Nationalmannschaften die Einreise zu verbieten: "Selbstverständlich ist das möglich. Die Bundesregierung ist da souverän. Die Bundesregierung entscheidet am Ende des Tages darüber, wer ins Land reinkommt. Aber das ist auf der anderen Seite ein bisschen Ultima Ratio. Wir reden immer darüber, dass wir die Autonomie des Sports haben wollen. Wir reden immer darüber, dass wir unsere Probleme selbst lösen können sollten. Deswegen ist der Sport im Moment gefordert. Da gehört natürlich der Deutsche Olympische Sportbund mit dazu, der DOSB. Es gibt viele Dinge, die es da zu berücksichtigen gilt, nicht zuletzt die Olympiabewerbung. Insofern finde ich, ist es im Moment gut, wenn wir alle Parteien als Pendeldiplomatie ein bisschen zusammenbringen, um am Ende eine Lösung zu finden, bevor die Politik entscheiden muss."...ob der diplomatische Weg eine klare Ablehnung oder ein Händereichen ist: "Das ist aber auch die Philosophie der Situation, die wir gerade haben. Wenn wir Radikalpositionen aufnehmen, hilft das uns allen nicht. Schlussendlich ist der Gerichtsspruch klar: CAS sagt, die Argumente, die bisher geliefert wurden, waren nicht ausreichend. Das lässt für uns aber die Tür offen, vielleicht neue Argumente zu finden."...ob man das CAS-Urteil anfechten kann: "Anfechten in dem Sinne kann man nicht. Es sei denn, es wären formale Gründe. Aber das sehe ich nicht. Aber man kann, wenn sich neue Sachverhalte ergeben, auch neue Entscheidungen, basierend auf diesen Sachverhalten treffen."...ob es eine Deadline bezüglich Lösungen für die WM gibt: "Wir haben natürlich ein großes Interesse, dass sich das so schnell wie möglich löst. Wir sind mitten im Kartenverkauf. Wir verkaufen auch weiterhin Karten für die Spiele. Es gibt einen existierenden Spielplan. Auf den verlassen wir uns im Moment auch."...ob es Rückfragen von Fans gab: "Vereinzelt gab es natürlich Rückfragen von Fans. Insofern wollen wir eine schnelle Entscheidung. Aber ich will auch keinen zu großen Zeitdruck entfachen, weil das in der jetzigen Situation wahrscheinlich eher kontraproduktiv ist. Ich bin aber optimistisch, dass wir da in naher Zukunft eine Lösung hinbekommen werden. Natürlich wollen wir alle, auch das Organisationsteam, so schnell wie möglich Klarheit haben. Aber ich glaube, wenn wir innerhalb 1-2 Wochen länger oder weniger lang eine Lösung hinbekommen, ist es uns lieber, als keine Lösung zu haben."...über Franz Reindl als neuen IIHF-Präsidenten: "Franz und ich sind in regelmäßigem Kontakt. Franz hat jetzt eine neue Rolle. Er hat zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, aber er ist der Chef der IIHF. Und die muss er auch erfüllen. Ich bin der Chef vom DEB. Ich habe meine eigenen Interessen. Wir reden regelmäßig."...ob es hilft, in der Position einen direkten Draht zu haben und sich in der Landessprache austauschen zu können: "Selbstverständlich, das hilft sehr viel. Er kennt unsere Situation. Ich glaube, seine Situation einigermaßen verstehen zu können. Das hilft auf jeden Fall auch, in einer gemeinsamen Sprache reden zu können - und auf dem kurzen Dienstweg."...über die DEB-Frauen bei der WM und warum er nicht vor Ort sein kann: "Es gibt nächste Woche Termine in Berlin. Da musste ich jetzt eine Abwägung treffen. Eigentlich war die Reise nach Dänemark schon gebucht. Aber ich glaube, das ist im Moment wichtiger, dass ich nächste Woche in Berlin Präsenz zeige, um allen Beteiligten nochmal klarzumachen, wie wichtig es uns als DEB ist, dass wir da schnell zu einer Lösung kommen. Christian Künast ist ab Montag in Dänemark."...über die nächsten 1-2 Turniere mit dem neuen Bundestrainer André Rankel: "Natürlich ist unsere Hoffnung, dass wir eine sportliche Weiterentwicklung sehen. Den Deutschland Cup hier müssen wir als das sehen, was er ist: Ein Vorbereitungsturnier mit einer Mannschaft, die sich sicherlich wieder verändern wird. Da werden andere Spieler wieder kommen. Aber ich finde, das ist ein guter Auftakt. André hat's gesagt: Im Team ist eine super Stimmung. Auf dem kann man aufbauen. Das ist hier eine super Kulisse, besser als ich es erhofft hatte. Ich finde toll, was da heute Abend los ist. Das ist die Euphorie, die wir dann weitertragen wollen. Das wäre doch schade, wenn wir das 2027 nicht hinbekommen würden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NjJBcjFpMFdwN0RKM25aM21Rb1FSY25xc3NZd3BkZjB2ZGZvWFFnVG9yUT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2KjttHpgKcBz78V/RfIefhoNeZgW)Ex-Berliner Stettmer mit Lob für Rankel: "Er ist genau der richtige Mann für die Situation"Dominik Bokk, Nationalspieler, über die ersten Tage mit dem neuen Bundestrainer André Rankel: "Input war sehr viel am Anfang. Er hat uns gezeigt, wie wir spielen wollen, wie wir spielen sollen. Er hat aber auch gesagt, wir sollen einfach Spaß haben und zusammenspielen. Das war ihm sehr wichtig in den ersten Tagen und jetzt in den Spielen."...über Stettmer als Keeper im Playoff-Halbfinale der vergangenen Saison zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin: "Er ist sehr verdient MVP der Playoffs. Er hat uns das Leben sehr schwer gemacht, jedem Team in den Playoffs. Er ist ein unglaublicher Riese im Tor. Es ist schwer, da den Weg ins Netz zu finden."Jonas Stettmer, Nationalspieler, über die ersten Tage mit André Rankel: "Für mich ist es nicht so neu. Ich hatte Ranks die letzten 3 Jahre in Berlin. Seine Art und Weise ändert sich da gar nicht so viel. André ist ein super Typ. Er macht seine Sache sehr konzentriert. Er hat die letzten Jahre in Berlin das PK geleitet und viel Verantwortung von Serge [Aubin] bekommen. Das ist der nächste Schritt, den er gegangen ist. Er ist genau der richtige Mann für die Situation. Für mich war es sehr erfreulich, Ranks in der Position zu sehen. Ich denke, wir werden eine Menge Spaß mit ihm haben."...wie schwer Bokk zu lesen ist, auch nach den direkten Begegnungen im Playoff-Halbfinale der letzten Saison zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien: "Unglaublich! Bokki hat einen wahnsinnig guten Schuss. Der macht einem das Leben manchmal wirklich schwer als Torhüter. Er schießt schnell, unerwartet. Und dann hat er auch noch einen Speed, dass er gefährlich zum Tor ziehen kann."Link zum Doppelinterview: clipro.tv/player?publishJobID=Qm1qakxDTUJ2T3F0VVd5U3ZLWGl6dlJVT21ZcllGd01JU003dllMOTJucz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2Qmc86vIElhYj11/o0BUNwsz0z5b)Slowakei - Österreich 6:1 | Buceks Blitztor leitet Österreicher Debakel ein: "Wir wussten, dass wir nach dem 1. Drittel einige Chancen und Momentum haben"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TE1hNmNLQ0d6TUl5MVo1NDZ4MnNsSUN1b1lMWEhrZ2JsUHRMQWFqOTR4cz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2WpKMw0u8vD8KtX/eu9JGI1eBB9O)Vom Bully weg! Samuel Bucek bringt die Slowakei nach 6 Sekunden im 2. Drittel in Führung! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UVdXTWVQNUhGRUp0endmODJQN3BqVlkxNjJhUTZJVDJhbUNvWUN2VEs5Yz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGYqJHs0wtIfSNlmiJ/RXINWHoVukLs)Samuel Bucek, Slowakischer Doppelpacker: "Das war ein großartiger Sieg. Wir wussten, dass wir nach dem 1. Drittel einige Chancen und Momentum haben. Wir haben nach dem letzten Spiel darüber gesprochen, dass wir nicht so bereit waren. Wir haben versucht, das zu verbessern. Ich glaube, das haben wir. Wir haben die Abpraller nach den Face-offs bekommen. Dann hab ich einfach mein Ding gemacht. Das kam genau rechtzeitig. Ich freue mich auch, dass das der Fall war, weil es uns aufgeweckt hat."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SXBBcHRHblNqQXo5TzYwOUo2QVZnMkhlZXpmYTV0U1h1M0RWMFZEV3BFTT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZFGUXDu3oWikoBoR/XSe1F5cAhmLB)Clemens Unterweger, Spieler Österreich: "Vom Start bis zum Ende war die Slowakei in allen Belangen schneller, härter, hat mehr Zweikämpfe gewonnen. Sie haben mehr Scheiben zum Tor gebracht, waren aggressiver. Der Sieg geht in der Höhe auch in Ordnung. Wir haben sehr dumme Fehler gemacht, die die Slowakei beinhart ausnutzt. Daraus müssen wir lernen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SXZIUmUybVNveVdhd0NyaGNtRWxWcytIU20yeW82QmF6OWdHclBGQW1EMD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZeDhCQrEKNz7qauZ/k_TQcE3PIq5n)Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deDeutschland Cup 2026Sonntag, 08.11.2026ab 10.45 Uhr: Lettland - Österreichab 14.15 Uhr: Deutschland - SlowakeiEishockey-WM der FrauenSonntag, 08.11.2026ab 14.45 Uhr: USA - DeutschlandDienstag, 10.11.2026ab 14.45 Uhr: Tschechien - DeutschlandMittwoch, 11.11.2026ab 14.45 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 13.11.2026ab 10.45 Uhr: Abstiegsrelegation (nur bei deutscher Beteiligung)ab 14.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Sonntag, 15.11.2026ab 14.45 Uhr:Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr:Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Montag, 16.11.2026ab 14.45 Uhr:Spiel um Platz 3 (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr:FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6386057