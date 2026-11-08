Die Allianz-Aktie hat am Freitag einen deutlichen Rückschlag erlitten. Nach dem jüngsten Rekordhoch verlor das DAX-Papier -3,01% auf 451,10 €. Verantwortlich für die schlechte Stimmung waren unter anderem neue Warnungen von JPMorgan vor sinkenden Preisen im Rückversicherungsgeschäft. Gleichzeitig erwarten Analysten für das dritte Quartal einen Gewinnrückgang von rund -12% in der Schaden- und Unfallversicherung der Allianz. Droht dem Versicherungskonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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