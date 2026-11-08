Airbus liefert neue Marinedrohnen an Frankreich - ZenaTech entwickelt autonome Abwehrsysteme für den Einsatz auf See

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Airbus (ISIN: NL0000235190) erreicht einen wichtigen Meilenstein bei der Ausstattung europäischer Seestreitkräfte mit unbemannten Fluggeräten. Am 3. November 2026 gab der Luftfahrt- und Rüstungskonzern bekannt, dass die französische Rüstungsbehörde DGA die neue, senkrecht startende Variante der Marinedrohne U010 Aliaca offiziell qualifiziert hat. Die ersten beiden Systeme wurden bereits im September an die französische Marine geliefert. Insgesamt hat Frankreich 34 Aliaca-Systeme bestellt, darunter acht in der neuen VTOL-Ausführung. Die Entwicklung verdeutlicht, welche Bedeutung unbemannte Fluggeräte für die Überwachung und Sicherung maritimer Einsatzgebiete gewinnen. Während Airbus bereits Drohnen für die Marineaufklärung liefert, entwickelt ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) mit der ZenaDrone 2000 und der Plattform IQ Glider eigene Technologien für die autonome Drohnenabwehr auf See.

Airbus erhält Freigabe für neue Marinedrohne

Die offizielle Qualifikation der U010 Aliaca VTOL folgt auf umfangreiche Tests, die Airbus gemeinsam mit der französischen Marine im Mai und Juni 2026 an Land und auf See durchgeführt hat. Mit der Freigabe durch die französische Rüstungsbehörde kann die neue Variante im Rahmen des bestehenden SMDM-Programms in Dienst gestellt werden. Die Abkürzung VTOL steht für Vertical Take-Off and Landing und bezeichnet Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können. Gerade auf Schiffen ist diese Fähigkeit von Vorteil, da für den Betrieb keine längere Start- oder Landebahn benötigt wird. Die ursprüngliche Starrflügelversion der Aliaca wird bereits seit 2022 von der französischen Marine eingesetzt. Unter anderem unterstützt sie Patrouillenschiffe und Überwachungsfregatten bei Aufklärungsaufgaben. Seit 2023 wird die Technologie auch für Such- und Rettungseinsätze im Ärmelkanal verwendet. Von den insgesamt 34 bestellten Systemen, die jeweils aus zwei Drohnen bestehen, sollen acht mit der neuen VTOL-Technologie ausgestattet werden. Vorgesehen ist ihr Einsatz unter anderem auf Unterstützungs- und Versorgungsschiffen der französischen Marine. Zu den künftigen Einsatzregionen zählen der Indopazifik und die Karibik.

Warum Drohnen auf See immer wichtiger werden

Die Entscheidung Frankreichs zeigt, dass unbemannte Fluggeräte zunehmend in die regulären Abläufe von Seestreitkräften integriert werden. Sie können Schiffe bei der Überwachung großer Seegebiete unterstützen, ohne dass für jede Aufklärungsmission ein bemanntes Luftfahrzeug eingesetzt werden muss. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Beobachtung des Schiffsverkehrs über die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten bis zur Unterstützung von Such- und Rettungsmaßnahmen. Mit der zunehmenden Verbreitung militärischer Drohnen entsteht gleichzeitig eine zweite Herausforderung: Schiffe und maritime Infrastruktur müssen auch gegen feindliche unbemannte Fluggeräte geschützt werden. Dabei unterscheiden sich die technischen Anforderungen erheblich. Während Aufklärungsdrohnen Informationen sammeln und übertragen, müssen Abwehrsysteme mögliche Bedrohungen erkennen, verfolgen und gegebenenfalls neutralisieren. Genau in diesem zweiten Bereich arbeitet ZenaTech an eigenen Lösungen.

ZenaTech entwickelt ZenaDrone 2000 für maritime Drohnenabwehr

Das kanadische Technologieunternehmen ZenaTech entwickelt über seine Tochtergesellschaft ZenaDrone die ZenaDrone 2000. Die größere, benzinbetriebene Drohne soll künftig als Bestandteil eines autonomen Abwehrsystems gegen gegnerische Fluggeräte und Drohnenschwärme eingesetzt werden. Am 6. Oktober veröffentlichte ZenaTech einen Bericht über die Fortschritte bei der Entwicklung. Demnach wird der erste vollständige Prototyp derzeit am Unternehmensstandort in Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten montiert. Die Flugzeugzelle und die klappbare Armstruktur waren zum Zeitpunkt der Meldung fertiggestellt. Das Antriebssystem wurde auf einem Prüfstand getestet, während Flugsteuerung und Autonomie-Software Bodentests durchliefen. Die ZenaDrone 2000 ist für ein maximales Startgewicht von 200 Kilogramm und eine Nutzlast von 40 Kilogramm ausgelegt. Zudem strebt das Unternehmen eine Schwebeflugdauer von mehr als vier Stunden an. Diese Leistungsdaten sind Entwicklungsziele und noch keine durch abgeschlossene Flugtests bestätigten Eigenschaften. Die ersten Flugversuche sind nach der aktuellen Unternehmensplanung für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

IQ Glider soll den Einsatz direkt von Schiffen ermöglichen

Für maritime Anwendungen arbeitet ZenaTech zusätzlich an einer autonomen Start-, Lande- und Betankungsplattform namens IQ Glider. Das Unternehmen kündigte den Beginn der Entwicklung im März 2026 an. Die Plattform soll es ermöglichen, ZenaDrone-2000-Systeme direkt von Schiffen aus einzusetzen, nach einem Flug wieder aufzunehmen und für weitere Missionen vorzubereiten. Damit verfolgt ZenaTech einen Ansatz, der über den Einsatz einer einzelnen Drohne hinausgeht. Langfristig sollen mehrere Fluggeräte abwechselnd operieren können, um ein Schiff oder ein Seegebiet möglichst kontinuierlich zu überwachen. In Verbindung mit dem kleineren Interceptor P-1 ist ein mehrstufiges Abwehrsystem vorgesehen: Die ZenaDrone 2000 soll Bedrohungen erkennen und Abwehrmaßnahmen koordinieren, während kleinere Interceptoren gegnerische Drohnen abfangen. Für den P-1 hat ZenaTech bereits im Juli den Beginn einer ersten Flugtestphase bekannt gegeben. Die Integration der unterschiedlichen Systeme sowie maritime Start- und Bergungsvorgänge gehören allerdings zu späteren Entwicklungs- und Testschritten. Auch der IQ Glider befindet sich noch in der Entwicklung. Eine einsatzbereite Kombination aus den verschiedenen Plattformen wurde bislang nicht nachgewiesen.

Airbus zeigt den Markt - ZenaTech steht vor wichtigen Tests

Die beiden Unternehmen verfolgen unterschiedliche Aufgaben innerhalb der maritimen Drohnentechnologie. Airbus konzentriert sich mit der U010 Aliaca auf Aufklärung und Überwachung. ZenaTech entwickelt dagegen ein System, das Schiffe und maritime Einrichtungen gegen gegnerische Drohnen schützen soll. Die französische Marine hat die Airbus-Technologie bereits in ihre Beschaffungs- und Einsatzplanung integriert. ZenaTech muss die Leistungsfähigkeit seiner neuen Abwehrplattformen dagegen erst in den angekündigten Flugtests bestätigen. Eine geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Airbus und ZenaTech ist nicht bekannt. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) dürfte deshalb vor allem der weitere Entwicklungsfortschritt entscheidend sein. Gelingt es, die ZenaDrone 2000 erfolgreich zu erproben und mit dem IQ Glider sowie dem Interceptor P-1 zu verbinden, könnte daraus eine zusätzliche technologische Option für die maritime Drohnenabwehr entstehen. Ob daraus künftig kommerzielle Aufträge hervorgehen, bleibt abzuwarten.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Airbus - Französische Rüstungsbehörde qualifiziert U010 Aliaca, 03.11.2026

https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2026-11-french-armament-general-directorate-dga-qualifies-airbus-u010-aliaca-drone

ZenaTech - Entwicklungsfortschritte bei ZenaDrone 2000, 06.10.2026

https://www.zenatech.com/de/zenatech-treibt-den-zenadrone-2000-heavy-lift-interceptor-in-richtung-flugtests-fuer-counter-uas-und-maritime-verteidigungsanwendungen-voran/

ZenaTech - Entwicklung der maritimen Plattform IQ Glider, 10.03.2026

https://www.zenatech.com/de/zenatechs-zenadrone-beginnt-mit-der-entwicklung-des-iq-glider-einer-autonomen-start-und-betankungsstation-fur-maritime-drohnen-fur-die-zenadrone-2000-abfangdrohne/

ZenaTech - Beginn der Flugtests des Interceptor P-1, 28.07.2026

https://www.zenatech.com/de/zenatechs-zenadrone-beginnt-mit-der-testphase-der-interceptor-p-1-counter-uas-drohnenplattform/

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