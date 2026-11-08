München (ots) -55 Prozent der Menschen in Deutschland halten das Land für eher nicht oder überhaupt nicht kinderfreundlich. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Rahmen der ARD-Mitmachaktion unsereKinder (https://www.swr.de/specials/unsere-kinder/index.html). Besonders kritisch urteilen die 18- bis 34-Jährigen: 61 Prozent von ihnen sehen Deutschland als eher nicht oder überhaupt nicht kinderfreundlich. Bei der älteren Generation der über 65-Jährigen fällt das Urteil mit 50 Prozent weniger negativ aus.Abschlussdoku zur Mitmachaktion zeigt, wo Deutschland kinderfreundlicher werden mussSeit Mai 2026 fragt die ARD-Mitmachaktion unsereKinder, wie es Kindern in Deutschland wirklich geht. Mehr als 1.650 Einträge auf der interaktiven Deutschlandkarte (https://www.swr.de/specials/unsere-kinder/unserekinder-karte-100.html) zeigen, welche Herausforderungen Familien und Kinder im Alltag erleben - und wo sich Menschen vor Ort für ein kinderfreundlicheres Umfeld einsetzen.Aus den vielen Rückmeldungen wird deutlich, was den Teilnehmenden besonders wichtig ist: An erster Stelle stehen - gleichauf - mehr Rücksicht auf Kinder im Alltag und mehr Sicherheit im öffentlichen Raum, gefolgt von mehr Platz zum Spielen.Felix Neureuther fragt: Was brauchen Kinder, um gut aufzuwachsen?Für die Abschlussdokumentation "unsereKinder - wie kinderfreundlich ist Deutschland?" ist Felix Neureuther durch Deutschland gereist und hat u. a. Kinder, Familien und Alleinerziehende getroffen. Ihre Erfahrungen machen deutlich, wie unterschiedlich die Startbedingungen sind - von fehlenden Bildungschancen über mangelnde politische Mitsprache bis hin zu fehlenden Räumen für Spiel und Bewegung. Neureuther geht der Frage nach, welche Voraussetzungen es braucht, damit alle Kinder unter guten Bedingungen aufwachsen können.Im Gespräch mit Bildungsministerin Karin Prien geht es darum, wie sich die Chancen von Kindern verbessern lassen - und ob Deutschland seine Bildungsausgaben tatsächlich dort einsetzt, wo sie Kindern am meisten zugutekommen.Felix Neureuther: "Auf meiner Reise ist mir immer wieder ein Widerspruch begegnet: Wir wissen längst, was Kinder brauchen, schaffen aber oft nicht die Voraussetzungen dafür. Wir wissen, wie wichtig Bewegung und frühe Bildung sind - und trotzdem fehlt es vielerorts an den nötigen Bedingungen. Wir sagen oft, Kinder seien unsere Zukunft. Doch wenn wir das ernst meinen, müssen wir heute handeln und jedem Kind die Chance geben, gut und gesund aufzuwachsen und sein Potenzial zu entfalten."UNICEF Deutschland hat die Mitmachaktion als Partner begleitet. "Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Kinder in Deutschland noch viel zu oft übersehen werden - in der Politik, in den Kommunen und im Alltag", sagt UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider. "Wenn wir Kinderrechte ernst nehmen, müssen wir jede Entscheidung konsequent aus der Perspektive der Kinder denken - bei Bildung, Gesundheit, Freizeit und Schutz. Das tut Kindern gut - und der ganzen Gesellschaft."Die Doku "unsereKinder - wie kinderfreundlich ist Deutschland?" ist ab 8. November in der ARD Mediathek verfügbar und läuft am 9. November um 20:15 Uhr im Ersten.unsereKinder wird federführend koordiniert vom SWR.Pressekontakt:Fabienne SygullaKommunikation | PRARD-ProgrammdirektionTel.: 0173/4518078E-Mail: fabienne.sygulla@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6386124