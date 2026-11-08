Mainz (ots) -Brandstiftungen gegen Stromnetze, Gewalt gegen Polizei und Gegner: Mit Sabotageakten attackieren linksextreme Netzwerke die kritische Infrastruktur. Die Dokumentation "Inside Linksextrem - Protest, Sabotage, Gewalt" analysiert die Ziele und Strategien einer sich radikalisierenden Szene und deren Gefahrenpotenziale für unsere Gesellschaft. Der Film von Rainer Fromm ist bereits im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. In ZDFinfo läuft er am Mittwoch 11. November 2026, um 20.15 Uhr. Zu Wort kommen Experten, aber auch linksradikale Umweltschützer, die das politische System stürzen wollen.3. Januar 2026: Durch den Brandanschlag der linksextremistischen "Vulkangruppe" fällt die Strom- und Heizungsversorgung in weiten Teilen von Berlin tagelang aus. Betroffen sind rund 100.000 Menschen - auch völlig hilflose wie die Bewohner eines Hospizes.Nach der Tat ermittelt das Bundeskriminalamt auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung und bietet für Hinweise bis zu eine Million Euro. Für den BKA-Vizepräsidenten Sven Kurenbach ist der Anschlag ein Beleg dafür, "dass die Gewaltakzeptanz in der linksextremistischen Szene gewachsen ist." Die Auswirkungen der Sabotageakte sind aus Sicht der Sicherheitsbehörden "teilweise verheerend".Anschläge wie in Berlin haben "deutlich zugenommen", erklärt der Extremismusforscher Hendrik Hansen. Anschläge auf die kritische Infrastruktur fänden "nicht nur wöchentlich, sondern fast täglich" statt."Gewalt wird damit legitimiert", so Hansen, dass sie notwendig sei, um "die bessere Gesellschaft herbeizuführen." Im Interview erläutert Extremismusforscherin Isabelle Holz zum Beispiel das Kalkül von Öko-Extremisten: "Würden wir die Industrialisierung umkehren, hätten wir natürlich auch keine Klimaprobleme mehr."Für den Film wurden Hunderte Bekennerschreiben der linksextremen Szene ausgewertet. Immer wieder geht es um die angebliche Gewalt des bestehenden wirtschaftlichen Systems, das mit verschiedenen Sabotageakten und Angriffen auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur gestoppt werden soll.Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/insidelinksextrem) (nach Log-in) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6386148