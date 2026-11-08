Der deutsche Leitindex musste in den letzten beiden Tagen der abgelaufenen Handelswoche kräftig Federn lassen. Vom temporären Verlaufshoch, das der DAX am Donnerstag bei knapp 26.700 Punkten markiert hatte, ging es kräftig abwärts. Am Ende ging der Index inklusive nachbörslichen Handel knapp 1.000 Punkte tiefer ins Wochenende.Nach den deutlichen Kursverlusten vom Donnerstag und Freitag ist der DAX aus charttechnischer Sicht angezählt. Weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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