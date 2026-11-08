Was für ein turbulenter Wochenschluss bei Hochtief! Die Aktie schoss am Freitag um +5,5 % nach oben, nachdem Spekulationen über eine mögliche Komplettübernahme aufgekommen waren. Doch nur einen Tag später folgte ein Dementi des spanischen Großaktionärs ACS. Gleichzeitig sorgen starke Quartalszahlen für Gesprächsstoff. Wie geht es für die Aktie weiter? Hochtief-Aktie springt nach Übernahmegerüchten nach oben Bei Hochtief wurde es am Freitag kurz vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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