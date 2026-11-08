München - Der FC Bayern München muss längere Zeit auf Kapitän Manuel Neuer verzichten.
Wie der Rekordmeister am Sonntag mitteilte, zog sich der Keeper am Vortag beim 2:1-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Neuer war in Mainz kurz vor der Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Ein genauer Ausfallzeitraum wurde zunächst nicht genannt.
Während Neuers Abwesenheit wird Jonas Urbig das Tor der Bayern hüten. Urbig hatte den 40-Jährigen, der in den letzten Jahren immer wieder mit Fußproblemen zu kämpfen hatte, in der Vergangenheit bereits häufiger vertreten.
Wie der Rekordmeister am Sonntag mitteilte, zog sich der Keeper am Vortag beim 2:1-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Neuer war in Mainz kurz vor der Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Ein genauer Ausfallzeitraum wurde zunächst nicht genannt.
Während Neuers Abwesenheit wird Jonas Urbig das Tor der Bayern hüten. Urbig hatte den 40-Jährigen, der in den letzten Jahren immer wieder mit Fußproblemen zu kämpfen hatte, in der Vergangenheit bereits häufiger vertreten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur