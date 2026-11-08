Die Vonovia-Aktie kennt ihn tatsächlich noch, den Vorwärtsgang. Aktuell notiert sie knapp unter 17 €. Diesmal wurde der kräftige Kurssprung vom Mittwoch nicht sofort wieder abverkauft. Aber ist das auch endlich die Wende, auf die viele Anleger warten? Analysten bleiben zwiegespalten Die Zahlen vom Mittwoch haben zumindest dafür gesorgt, dass die Aktie wieder etwas Aufmerksamkeit bekommt. Bei den Analysten fällt die Reaktion allerdings sehr unterschiedlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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