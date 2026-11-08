Magdeburg - Zum Abschluss des elften Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg 4:1 gegen den FC St. Pauli gewonnen.



In der ersten Halbzeit hatte St. Pauli zunächst zwar leichte Vorteile, konnte diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Nach dem Führungstreffer durch Mateusz Zukowski in der 22. Minute übernahmen die Hausherren dann zunehmend die Kontrolle und erarbeiteten sich mehrere Chancen.



Im zweiten Durchgang erhöhte Anselmo Garcia MacNulty in der 48. Minute nach einer Flanke von Chavez auf 2:0. St. Pauli konnte in der 58. Minute durch einen Kopfball von Eric Smith nach einer Ecke von Branimir Hrgota auf 2:1 verkürzen. Ab der 82. Minute mussten die Gäste aber in Unterzahl spielen, nachdem Louis Oppie wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Magdeburg ließ in Überzahl nichts mehr anbrennen und stellte in der 89. Minute durch Herbert Bockhorn den alten Abstand wieder her. Roko Simic setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.



Durch den Sieg rücken die Sachsen-Anhalter auf den vierten Rang vor, während die Hamburger auf dem neunten Platz stehen. Für den FCM geht es nach der Länderspielpause am 20. November in Bielefeld weiter, die Hamburger sind am Tag darauf gegen Bochum gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Heidenheim - Hannover 96 2:2, VfL Bochum - Karlsruher SC 3:2.





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