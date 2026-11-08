Köln - Am 9. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen auswärts gegen den 1. FC Köln mit 2:1 gewonnen.



Bereits in der 7. Minute erzielte Aleix Garcia den Führungstreffer für die Gäste durch einen direkten Freistoß aus etwa 21 Metern, den er über die Mauer ins linke obere Eck verwandelte.



In der 86. Minute baute Patrik Schick die Führung für die Werkself weiter aus. Leverkusens Mittelfeldspieler Ibrahim Maza hatte im rechten Halbfeld Platz und die Lücke genutzt, um das Leder in den Lauf von seinem Teamkollegen Schick zu spielen, der sich im Duell mit Kölns Verteidiger Joel Schmied im Strafraum durchsetzen konnte und anschließend ins linke Eck vollendete.



In der 2. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielte Said El Mala den Anschlusstreffer für die Hausherren. Kölns Stürmer Malek El Mala hatte das Leder von der rechten Seite an den Fünfmeterraum zu seinem Bruder und Teamkollegen Said El Mala geflankt, der den Ball per Volleyschuss ins Tor knallte.



Durch den Sieg klettert Leverkusen auf den 5. Tabellenplatz, während Köln vorerst auf den 15. Rang abrutscht.





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