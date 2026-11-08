München (ots) -Guter Abschluss und ein bisschen WM-Stimmung in Düsseldorf: die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft feiert am Finaltag des Deutschland Cups ein sensationelles Comeback gegen die Slowakei! 0:3 stand es nach 40 Minuten. Angetrieben von einem herausragenden Max Calce, der im 3. Drittel im Alter von 17 Jahren und 4 Monaten sein erstes Länderspieltor erzielt und insgesamt auf 3 Punkte kommt, gewinnt das Team vom neuen Bundestrainer André Rankel noch 4:3. Rückkehrer Wojciech Stachowiak, der den Siegtreffer erzielte, erklärte zum 2.Sieg aus 3 Partien, man habe "Charakter gezeigt.""Wir sind einfach alle ruhig geblieben, haben unsere Chancen bekommen und dann das Spiel gewonnen", freut sich Calce selbst, der nach der Partie als bester Spieler des deutschen Teams ausgezeichnet wurde. Lob gab es auch vom Bundestrainer Rankel: "Max hat ein super Turnier gespielt. Er hat das komplett umgesetzt, was wir vorher besprochen haben. Er ist einfach rausgegangen, hat frei gespielt, hat sein Spiel gespielt, super tolle Plays gemacht. Ich freue mich riesig, dass er sich dafür belohnen konnte, auch mit seinem ersten Länderspieltor. Das ist ein super toller Junge. Ich freue mich auf die Zukunft mit ihm." Und auch Calce hätte nichts dagegen, bald wieder beim DEB-Team zu sein: "Ich würde mich auf jeden Fall freuen, immer hier mit den Jungs zu spielen."Zur Titelverteidigung reicht es nicht. Den Cup hat sich Lettland mit einem souveränen 6:2 gegen Österreich gesichert und insgesamt 8 Punkten aus 2 Siegen und einem Overtime-Erfolg. Für den Bundestrainer Rankel war die Bundestrainer-Premiere dennoch zufriedenstellend: "Das kann ich für mich mitnehmen, dass es eine supertolle Zeit war, dass die Jungs es mir einfach gemacht haben und das gemeinsam tun."Dämpfer! Bei der Eishockey-WM der Frauen in Dänemark hat die deutsche Auswahl wenig Chancen gegen Weltmeister und Olympiasieger USA am 2. Spieltag - 0:5. Sandra Abstreiter im Tor bekommt erwartet viel zu tun (38 Schüsse gehen auf ihr Tor), kann die Niederlage trotz starker Leistung aber nicht verhindern. "Körperlich war ein unserer besten Spiele, darauf müssen wir aufbauen gegen Tschechien und die Schweiz", urteilt Keeperin Abstreiter nach der Partie.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Deutschland Cup und der Frauen WM. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Vom 6. bis 16. November 2026 steht die Frauen WM weiter auf dem Programm - MagentaSport und MagentaTV präsentieren alle deutschen Spiele in der Vorrunde und der K.o.-Phase sowie das Finale live, kostenlos und mit umfassender Begleitberichterstattung. Am Dienstag geht es weiter mit der Partie gegen Tschechien - live ab 14.45 Uhr. Am Donnerstag, 12. November, spielt wieder die PENNY DEL - ab 19.15 Uhr mit der Partie Iserlohn Roosters gegen Adler Mannheim.Deutschland Cup, 3. Spieltag: Deutschland - Slowakei 4:3 | Calce mittendrin im deutschen Comeback: "Das fühlt sich super an, vor allem in so einer Halle"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Ky9uVnp3Q2F2MVZMWmR3aWZqOVVpYW1yRUFleEhqVjlqUjlMUHdOSVFtUT0=Es ist das Heigl-Wochenende beim DEB-Team! Gegen Lettland trifft Nikolaus - und gegen die Slowakei Bruder Thomas. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NFdxRVlBdi9MSzhyaEYyL1NzVE42cEZDL3ErRy9CWmFFSEhWbVZzQUxNWT0=Anschluss! Mit 17 Jahren und 4 Monaten erzielt Max Calce in seinem 3. Länderspiel sein erstes Tor - und bringt das DEB-Team nach 0:3-Rückstand wieder zurück ins Spiel! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aklZb1FqK0x6bmNGVk5iSGgvbTVORDN2d01XdVZPTHVvNGNaVzY3MlUzbz0=Ausgleich! Tobias Rieder macht die Aufholjagd perfekt! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RUxTaHZJcjRxTXBPRVZscjR1Y2hwU1NjVUV5WEdWZ1BCVW5JWU1XMkxTOD0=Wahnsinn! Wojciech Stachowiak dreht das Spiel mit dem dritten Powerplay-Treffer für das DEB-Team! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZE1neEZEby9zbkFnK3RIbE9SamJiTzlFa1VMTnV1SFdCK0wwUU02cGwrOD0=Von 0:3 auf 4:3! Das deutsche Comeback im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dCtkSlJUSm9XUnBhLzVNZ0pPZ25pTGVWZFZPYkZTTkhNWlZDMWo3SDZtND0=Aus! Deutschland feiert ein sensationelles Comeback im 3. Drittel und gewinnt 4:3 gegen die Slowakei. Die Szenen nach Spielende im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QzBFcWlZd3c5a09FNXFmZlBoZVFXTXEvaEd5WVNSTWFLOHJlY3RnZnl6MD0=Hochverdient! Nach 3 Punkten im 3. Drittel wird Max Calce als bester Spieler im deutschen Team ausgezeichnet. DEB-Vorstandsvorsitzender Frank H. Lutz hat ebenfalls ein breites Grinsen im Gesicht. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZG5wSzhNUDdqMWtodGJ3ajVDSzIwRDU2VlZhR0VVTmJDSCtsWU9GYjJjRT0=Max Calce, 3 Punkte im letzten Drittel gegen die Slowakei: "Wir haben ein gutes Comeback gehabt. Die Jungs haben sich nochmal zurückgekämpft. Wir hatten einfach die Mentalität dafür. Das war einfach ein super Tag heute."...was Rankel und die Mannschaft zu sich selbst nach dem 0:3-Rückstand gesagt hat: "Wir sind einfach alle ruhig geblieben, haben unsere Chancen bekommen und dann das Spiel gewonnen."...zu seinem Tor: "Das fühlt sich super an, vor allem in so einer Halle. Das Gefühl ist unglaublich. Das freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte."...was er aus dem Turnier mitnimmt und wieviel Lust er hat, die Heim-WM zu spielen: "Ich hätte auf jeden Fall sehr viel Lust! Das macht echt Spaß, mit den Jungs zu spielen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, immer hier mit den Jungs zu spielen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VXVkVmxtVUhkbzJzc2hRdmd4cDY2TTNHQlRIREZQS0ZHcmd6ZGZMSjlHRT0=Wojciech Stachowiak, erzielte den 4:3-Gamewinner für Deutschland: "Die ersten zwei Drittel waren auf jeden Fall intensiv und emotional. Ich freue mich richtig, dass wir das im letzten Drittel drehen konnten. 3 Tore im Powerplay, das waren 3/3 im letzten Drittel. So gewinnt man auch die Spiele."...wo der Push im letzten Drittel herkam: "Wir haben in der Kabine ein bisschen drüber geredet, dass wir eine lange Woche hinter uns haben, woran wir alles gearbeitet haben und das Turnier gut beenden wollen. Und das haben wir auch gemacht."...über sein Tor und ob er gesehen hat, ob Tobias Rieder noch dran war: "Ich habe nur gesehen, dass der Puck reingegangen ist. Mehr habe ich nicht gesehen. Letztendlich zählt, dass es ein Tor ist, egal wer es gemacht hat."...was er aus dem Turnier mitnimmt: "Die ersten zwei Drittel waren emotional. Wir lagen hinten, konnten uns nicht zurückarbeiten. Im letzten Drittel haben wir Charakter gezeigt. So wollen wir auch eine WM spielen. Man könnte sagen, das ist ein Vorbereitungsspiel oder ein Spaßturnier. Aber es ist für jeden von uns wichtig, die Spiele zu gewinnen. Deswegen haben wir alles dafür getan und letztendlich gewonnen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=elhUWXB6MktkQXN3bW1ud2FVdGdjOS9IMHNnVnAyVEdrbGVlMEhuVUJ4cz0=André Rankel, Bundestrainer: "Das tut wirklich gut. Ich freue mich für die Spieler, weil sie die ganze Woche hart gearbeitet haben, waren fokussiert. Sie haben immer dran geglaubt. Deswegen freut mich das wirklich, dass wir mit unserem Weg, den wir gehen, uns im 3. Drittel für die harte Arbeit, die wir investiert haben, belohnen konnten."...was er dem Team im Powerbreak im 3. Drittel gesagt hat: "Wir haben einfach nur über unseren Weg gesprochen. Ich habe schon in der Kabine zu den Jungs ein bisschen was gesagt und sie nochmal dran erinnert. Wir waren da gerade auf dem Punkt, wo ich gesagt habe, das, was wir besprochen haben, passiert jetzt gerade. Dass sie da weitermachen sollen, dass sie da dranbleiben sollen. Das haben die Jungs hervorragend gemacht."...über Max Calce: "Max hat ein super Turnier gespielt. Er hat das komplett umgesetzt, was wir vorher besprochen haben. Er ist einfach rausgegangen, hat frei gespielt, hat sein Spiel gespielt, super tolle Plays gemacht. Ich freue mich riesig, dass er sich dafür belohnen konnte, auch mit seinem ersten Länderspieltor. Das ist ein super toller Junge. Ich freue mich auf die Zukunft mit ihm. Das, was er gemacht hat, ist vom Kopf her nicht einfach. Wenn du hier als 17-Jähriger reinkommst und so befreit aufspielst, als wenn du nie woanders gewesen wärst. Auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen davon, dass die Mannschaft ihn super aufgenommen hat. Sie haben ihn super unterstützt. Sie haben ihm geholfen, wo sie konnten. Da hat sich Max wohlgefühlt, auch in dem Umfeld."...über seine Premiere als Bundestrainer: "Richtig Realität wird es erst, dass man sagt: Okay, ich bin der Cheftrainer dieser Mannschaft, wenn du hinter der Bande stehst und das erste Mal mit den Jungs arbeitest. Natürlich habe ich mir vorher viele Gedanken gemacht: Wie kann es werden? Was wird passieren? Ich muss aber sagen, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten. Das kann ich für mich mitnehmen, dass es eine supertolle Zeit war, dass die Jungs es mir einfach gemacht haben und das gemeinsam tun."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dE00SzlVNmhTeDdrMU9ERWlYSEtFMnFPVnM1TjhCaVk0UXRxRjJJWjdIdz0=Rick Goldmann, MagentaSport-Experte: "Dass es so kommt, ist wirklich eine Überraschung gewesen, weil die ersten 40 Minuten nicht gut waren. Es ist aber dann auch schön zu sehen, dass sich die deutsche Mannschaft auch in dieser Zusammenstellung so fangen kann und gegen einen Gegner, der 40 Minuten lang der aktivere Gegner war, der die bessere Mannschaft auf dem Eis war, ein Spiel drehen kann."...zum aktiven Coaching von André Rankel: "Das war im ersten Powerbreak. Du siehst, welche Selbstsicherheit er hier ausstrahlt. Wenn du ihn anschaust, wer als Sieger vom Eis geht. Er sagt ganz klar zu ihnen: Leute, wir haben noch 15 Minuten Zeit. Aber eins ist klar: Das ist jetzt unser Spiel und wir sind gerade mit dem Fuß auf dem Gas. Und da gehen wir nicht runter. Das ist eine starke Ansprache gewesen. Das ist sehr aktiv gewesen, sehr aktives Coaching zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben das angesprochen. Du wirst nicht alle Spiele gewinnen. Es wird Gegenwind kommen. Du merkst, gegen Lettland hast du Probleme mit der Effizienz. Jetzt hast du hier 40 Minuten keinen Treffer erzielt. Was macht er? Die einzig richtige Entscheidung: Die Reihen umzustellen. Rieder hat mit Calce zuvor schon im Spiel gespielt und gut zusammen harmoniert. Dann stellt er zu Rieder Stachowiak dazu. Powerplay ist auf einmal wieder dagewesen. Die Special Teams haben funktioniert. Ich glaube schon, dass das mit den Reihenumstellungen und diesen Impuls zu tun gehabt hat."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=VEYxdCtlcmJxVUp6MWllTHBUM0M1RGs0Wk5WK0NlYzh0cHJ6Q1JGUVltOD0=DEB-Shootingstar Neffin: "Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es so schnell und so positiv liefJonas Neffin, Nationaltorhüter und Goalie der Eisbären Berlin, vor dem Spiel darüber, dass das DEB-Team den Titel im Deutschland Cup nicht mehr verteidigen kann: "Natürlich ist das schade. Wir wollten uns den Turniersieg holen. Heute geht es darum, einen guten Abschluss dieser Woche zu machen. Dafür geben wir natürlich nochmal alles."...über seinen ersten Shutout bei seinem Länderspieldebüt: "Natürlich habe ich mich enorm drüber gefreut, generell über mein erstes Länderspiel, dann noch zu siegen und noch einen Shutout. Besser ging es dann nicht. Aber nein, da kam nichts. Glückwünsche hat es gegeben. Und den Puck habe ich bekommen."...über seine Zeit in der DEL2: "Das war ein enorm wichtiger Schritt für mich, um diese mentale Reife zu bekommen, diese Ruhe, die ich im Tor haben kann, durch die vielen Spiele, die ich letztes Jahr machen durfte. Das war ein sehr, sehr wichtiger Zwischenschritt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UnpEdE9XMFBLY2RXOXF5UyszZ2RQbXBHV0s0MHV5d1RrbjJUQzB3SDJmQT0=Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer Grizzlys Wolfsburg, in der Drittelpause darüber, was man aus dem Deutschland Cup mitnehmen kann: "Wir haben auch zwei Spieler aus Wolfsburg dabei [Luis Schinko und Tommy Pasanen, Anm. d. Red.]. Wenn man mit ihnen spricht und wenn man sieht, wie sich diese Woche entwickelt hat, ist es für diese 25 Spieler erstmal toll, beim neuen Bundestrainer dabei zu sein. André Rankel hat ganz klare Vorstellungen, wie er es machen möchte. Für viele ist es Neuland, für viele ist es eine Chance, hier dabei zu sein. Deswegen nehmen alle Spieler sehr, sehr viel mit. Das ist positiv. Darauf muss man weiter aufbauen."...was er aus Wolfsburger Kreisen mitbekommt, wie André Rankel die Mannschaft mitnimmt und dass ein gutes Klima in der Mannschaft herrscht: "Das hört man durchweg. Wenn man nicht nur mit den eigenen Spielern spricht, sondern was man aus der Mannschaft hört, ist natürlich viel Neues. Man darf nicht vergessen, dass sie zweimal zusammen trainiert haben. André Rankel wird mit den Spielern auch über Grundsätze gesprochen haben. Das sind viele Informationen, die auf die Spieler eintropfen. Aber das ist der Startschuss, den man hat. Wir wissen alle, dass sich die Mannschaft verändern wird. Aber ich glaube schon, dass wir eine große Breite bei uns haben. Und die Jungs, die hier dabei sind, für die ist es ein ganz großes Ereignis."...wie er die Teambuilding-Maßnahme von André Rankel im Februar bewertet: "Wir haben das bei uns schon im Gremium gesagt: Das ist eine tolle und ganz wichtige Maßnahme. Gerade wenn man eine Heim-WM hat, kommen viele Dinge auf eine Mannschaft zu. Da geht es um viele organisatorische Dinge. Dieser Termin im Februar ist ganz, ganz wichtig. Den breiten Kader, den man hat, zusammen zu holen. Das sollen zwei Tagen sein, an denen es einfach nur Informationen gibt und die Jungs Bescheid wissen. Da geht es um Tickets, da geht es darum, was man wann wie macht und dass sich die Spieler auf den Rest der Vorbereitung konzentrieren können. Sie wissen, dass man sich drumherum um alles kümmert. Das ist ganz, ganz wichtig für die Jungs. Deswegen sind diese Tage im Februar unheimlich wichtig in der Vorbereitung."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VE95STE4VnFILytUWGMxL2NVRXBFTEFqUzRNZzYxdGwrTk9NZkNwWnRjUT0=Lettland - Österreich 6:2 | Doppelpack Krastenbergs: Letten stürmen zum Sieg im Deutschland CupLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=U3pWVGw0Si9OQXhDVHhlWGo1ek1XZHdndWo2a3RJZFMxekpWMkgraFdCaz0=Der Mann für den Anstich! Bereits gegen Deutschland erzielte Bruno Osmanis das 1:0 - und jetzt auch im Duell mit Österreich. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eHI1RzNvVzZLdjR3Qld2R0V3TGNKbUJsZGJpaGw3NlU3eEw0QmRtcUxOcz0=Aus! Lettland gewinnt 6:2 und holt den Deutschland Cup! Der Clip zu den Szenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=U3d3N2dwZDZzUHIvRVc4bVVOYXY3L1ZESzZzSkM3OGkxbHN3QWo5bS9WWT0=Da ist der Pokal! Lettland feiert den Sieg im Deutschland Cup mit der neu designten Trophäe! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Q0Z4OWZ2WkQzZ0tzbjlzZlJQVjJEd1gwbVczYWhBNnJXTU9SMlJZekN3MD0=Haris Vitolins, Trainer Lettland: "Das ist ein großes Erlebnis. So ein gutes Turnier, das ist ein Gefühl wie bei einer WM: Große Halle, viele Zuschauer. Bei jedem Spiel waren viele Zuschauer. Ich war überrascht. Heute Morgen um 11.00 Uhr, Lettland gegen Österreich, da waren immer noch viele Zuschauer. Das ist sehr gut organisiert. Wir sind stolz, das Turnier zu gewinnen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht über meine Mannschaft. Sie haben so gut gekämpft. Wir haben vor dem Turnier gesagt, wir haben sehr viele Verletzte. Fast die halbe Mannschaft kommt von Zweitligisten. Aber sie haben gut zusammengearbeitet. Am Ende ist es ein Mannschaftssport. Derjenige gewinnt, der füreinander kämpft. Und das hat gut geklappt."...über die Feierlichkeiten nach dem Spiel: "Ich habe auch schon getrunken. In der Kabine haben sich alle Spieler schon ein Bier genommen. Ich habe gesagt, das habt ihr verdient, ein Bier zu trinken. In Deutschland gibt es gutes Bier. Das müsst ihr genießen. Nach so einem guten Turnier müsst ihr es auch genießen, ein Bier zu trinken."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N3daVG5yKzVqY2xVYTIvZi9oWTludDlOOTdGZXNiNVBQR2UzbWNWQjJXdz0=Eishockey-WM der Frauen, 2. Spieltag: USA - Deutschland 5:0 - USA untermauert Ruf als weltbestes Team und siegt gegen couragiertes DeutschlandDie Extraklasse der USA von Stars wie Caroline Harvey führt am Ende zur deutlichen Niederlage. Wichtig im Kampf um das Viertelfinale: am Dienstag spielt Deutschland im 3. Gruppenspiel im direkten Duell gegen gegen Tschechien (live bei MagentaSport ab 14.45 Uhr). Trainer Jeff MacLeod setzt auf den stetigen Fortschritt: "Das war ein guter Unterschied im Vergleich zum Österreich-Spiel hinsichtlich des Tempos. Wir wurden von Drittel zu Drittel besser."Alle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=cXBRRmFhaERQeEN6eUNGTGk1UEVBU3dGL0t1ZDdKTUJnWXZaeS9aRmVHND0=Jeff MacLeod, Bundestrainer Deutscher Eishockey-Bund: "Das war ein guter Unterschied im Vergleich zum Österreich-Spiel hinsichtlich des Tempos. Das war ein hartes Spiel und wir waren dafür bereit. Im 3. Drittel haben wir uns gut geschlagen. Wir wurden von Drittel zu Drittel besser."Sandra Abstreiter, Torhüterin DEB: "Wir haben es den Amerikanerinnen schwerer gemacht als sie es sich vorgestellt haben. In der defensiven Zone haben wir sehr gut die Pässe weg genommen. Die Amerikanerinnen haben das auch in der Handshake-Line nach dem Spiel zugegeben. Für gewisse Strecken konnten wir mithalten. Körperlich war ein unserer besten Spiele, darauf müssen wir aufbauen gegen Tschechien und die Schweiz."Der Link zu den Interviews (Download):https://we.tl/t-st9Ou71bAkJDm9K50:5 und trotzdem stark im Tor: Sandra Abstreiter hält gegen die USA lang solide.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=TUpmQklmTVdLN0xWajNna2xPaW8rM2ppaWk3dXA1S2dYbGpTWUZLOEp3Zz0=Tolle Vorlage: Caroline Harvey tanzt vor dem 5:0 durch die Abwehrreihe des DEB.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=S0pMRUt3V2Q1Mk9DS3p0QzROeHRKUFQyQTN6ZUF3dHVzNHVCeWt4d1NKYz0=Eine der wenigen Chancen für den DEB: beim Konter geht es aber zu ungenau zu.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=SlNhdFI0SW9CMDBkUXJTTW80QlZCMHk4WXBGTGw4SjFETzR2dnhoSDFmdz0=Ruppige Momente bei Deutschland - USA:Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=T0hYM1pYTndTVHlMZ3loMGZrM252RXpSQzM0RS9HalBZOFNZdmcxU3BpST0=Fans der USA und deutsche Fans im freundlichen Austausch bei der Eishockey-WM der Frauen.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=NUxreXVQZ2lKeXppaDRkSXdjMUQrb3RtM3FBSGtqVXcyUzRMSlRtOElWOD0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deDeutschland Cup 2026 | 3. SpieltagEishockey-WM der FrauenDienstag, 10.11.2026ab 14.45 Uhr: Tschechien - DeutschlandMittwoch, 11.11.2026ab 14.45 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 13.11.2026ab 10.45 Uhr: Abstiegsrelegation (nur bei deutscher Beteiligung)ab 14.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Sonntag, 15.11.2026ab 14.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Montag, 16.11.2026ab 14.45 Uhr: Spiel um Platz 3 (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6386318