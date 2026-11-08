Berlin - Die offizielle Nominierung von Ilse Aigner (CSU) als Bundespräsidentin rückt näher: Nach einem gemeinsamen Abendessen des CDU-Präsidiums am Sonntagabend wurde aus Teilnehmerkreisen bestätigt, dass Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz Aigner am Montag offiziell vorschlagen wird. Dies galt schon seit Tagen als sicher.
Die 18. Wahl des deutschen Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung soll am 30. Januar 2027 im Reichstagsgebäude in Berlin stattfinden. Die zweite fünfjährige Amtszeit des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier endet am 18. März 2027, er darf Laut Grundgesetz nicht ein drittes Mal gewählt werden.
Der aussichtsreichste Vorschlag eines Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten wird in der Regel durch die regierungstragenden Bundestagsfraktionen eingebracht. Die genaue Zusammensetzung der Bundesversammlung ist aber noch nicht sicher. Sie besteht zur Hälfte aus den Bundestagsabgeordneten, zur anderen Hälfte wird sie aber von den Landesparlamenten bestimmt.
Die 18. Wahl des deutschen Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung soll am 30. Januar 2027 im Reichstagsgebäude in Berlin stattfinden. Die zweite fünfjährige Amtszeit des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier endet am 18. März 2027, er darf Laut Grundgesetz nicht ein drittes Mal gewählt werden.
Der aussichtsreichste Vorschlag eines Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten wird in der Regel durch die regierungstragenden Bundestagsfraktionen eingebracht. Die genaue Zusammensetzung der Bundesversammlung ist aber noch nicht sicher. Sie besteht zur Hälfte aus den Bundestagsabgeordneten, zur anderen Hälfte wird sie aber von den Landesparlamenten bestimmt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur