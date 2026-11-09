Berlin - Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat die Parteien in Berlin zu einem konsequenten Schutz von jüdischem Leben aufgerufen. "Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus haben gezeigt, wie unterschiedlich die parteipolitische Situation in Berlin ist", sagte Koch der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Sowohl die Linke als auch die AfD hätten je nach Bezirk viele Wähler gewonnen. "Wer auch immer künftig diese Stadt regiert, wird vor der Herausforderung stehen, diese Situation ernst zu nehmen. Die Notwendigkeit, mit den unterschiedlichsten Positionen im Gespräch zu bleiben, darf keinesfalls dazu führen, dass man bei diesem Thema ein Auge zudrückt", sagte der Berliner Erzbischof auf die Frage, ob der Kampf gegen Antisemitismus politisch entschieden genug geführt wird.



Zudem schlug er vor, den Schutz jüdischen Lebens in die Landesverfassung aufzunehmen. "Mit der Aufnahme in die Verfassung wären auch alle Parteien daran gebunden, rechts wie links, den Antisemitismus zu bekämpfen. Es hätte Auswirkungen auf Lehrpläne genauso wie auf Förderrichtlinien", so Koch. In die Verfassung gehöre, "was zum Fundament unserer Gesellschaft gehört, also auch die Bekämpfung von Antisemitismus."





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