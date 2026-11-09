Berlin - In der Debatte um die Aufarbeitung des SED-Unrechtsregimes fordert die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, einen leichteren Zugang für Betroffene zu den Stasi-Unterlagen. Zupke sagte der Funke-Mediengruppe, wer nach Jahrzehnten den Mut fasse und sich diesem schmerzvollen Kapitel der eigenen Geschichte stelle, den dürfe man nicht monatelang warten lassen, nur weil die Behörden auf Unterlagen aus dem Archiv warten müssten. Das sei die Demokratie den Verfolgten der Diktatur schuldig.



Laut Zupke hat der Deutsche Bundestag schon 2025 zahlreiche Verbesserungen beschlossen, um die Opfer der SED-Diktatur zu unterstützen. Sie höre immer wieder aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv, dass seitdem die Anzahl der Anträge auf Akteneinsicht gestiegen sei, sagte sie. Die Stasi-Akten seien bis heute der entscheidende Schlüssel, um politisches Unrecht nachzuweisen und die eigene Verfolgung rechtlich anerkennen zu lassen. Diese Anerkennung sei wiederum Voraussetzung für Unterstützungsleistungen, etwa die Opferrente.



Laut Zupke brauchen manche Menschen Jahrzehnte, bis sie den Mut finden, ihre Stasi-Akte zu lesen. Denn dort erführen sie, wer sie bespitzelt und verraten habe, manchmal sogar im engsten Familien- oder Freundeskreis. Die Täter schwiegen, die Akten aber sprächen, sagte Zupke. Es seien gerade die Akten, die es ermöglichten, politische Gefangene zu rehabilitieren und nachzuweisen, an welchen Stellen der SED-Staat in das Leben der Menschen eingegriffen habe.



Die Bundesbeauftragte fügte hinzu, dass das Leid der Opfer mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung nicht vorbei sei. Für viele Menschen bestimmten die Folgen der Diktatur bis heute ihr Leben: die Traumata politischer Haft, die gesundheitlichen Schäden durch Haftzwangsarbeit oder die Erfahrungen von Gewalt und Drill in Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen.



Dass die Stasi-Akten nicht vernichtet worden seien, sondern die Menschen ihre Akten einsehen könnten, gehöre zu den großen Errungenschaften der Friedlichen Revolution, so Zupke. Diese Akten zeigten schwarz auf weiß, was eine Diktatur anrichte: Sie überwache Menschen, zerstöre Vertrauen bis in die engsten Beziehungen hinein und mache aus Bürgern bloße Objekte staatlicher Kontrolle.



Die Anfragen an das Stasi-Unterlagen-Archiv sanken zwar von 2019 auf 2020 von 56.526 auf 37.407 Anfragen und 2021 auf 30.603. Danach blieben sie weitgehend stabil. Im Jahr 2025 lag die Zahl wieder bei 31.120 Anfragen. Und in der ersten Hälfte dieses Jahres waren es 16.186, teilte das Bundesarchiv mit. Hochgerechnet wären das also mehr als 32.000 Anfragen im Jahr.





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