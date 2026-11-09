Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist für alle Ausspielwege: Montag, 9. November 2026, 5.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-Aktion "Deine Meinung zählt!": Mehrheit sieht größten Handlungsbedarf im Verkehrsbereich bei Bus und BahnSechs von zehn Bürgerinnen und Bürgern (58 Prozent) sehen mit Blick auf die Verkehrssituation den größten Handlungsbedarf beim Bus- und Bahnverkehr. Knapp jeder Dritte (30 Prozent) sieht ihn bei Straßen und Autobahnen, 8 Prozent bei Fahrradwegen und 1 Prozent bei Fußwegen. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des WDR ergeben, für die infratest dimap zwischen dem 19. und 27. Oktober 2.281 Menschen aus der deutschsprachigen Bevölkerung ab 16 Jahren befragt hat.Deutliche Mehrheiten der Anhänger von Grünen (79 Prozent), Linken (70 Prozent) und SPD (69 Prozent) sehen den größten Handlungsbedarf bei Bus und Bahn. Unter Anhängern der Union trifft das auf gut jeden Zweiten (53 Prozent) zu, jeder Dritte (34 Prozent) sieht den größten Handlungsbedarf bei Straßen und Autobahnen. AfD-Anhänger sehen einen größeren Handlungsbedarf bei Straßen und Autobahnen (50 Prozent) als bei Bus- und Bahnverkehr (41 Prozent).Beim Ausbau der Infrastruktur in Deutschland müssen häufig unterschiedliche Ziele gegeneinander abgewogen werden. Dabei finden es etwa gleiche Teile wichtiger, Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld umfassend zu beteiligen, auch wenn sich Planung und Ausbau dadurch verzögern (45 Prozent), oder aber Infrastrukturprojekte möglichst zügig umzusetzen, auch wenn die Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung dafür reduziert werden (46 Prozent).Die Ergebnisse der ARD-Aktion "Deine Meinung zählt!" sind auch Thema in der Arena im Ersten, in der sich an diesem Montagabend ab 21 Uhr Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellt.Befragungsdaten• Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren• Fallzahl: 2.281 Befragte• Erhebungszeitraum: 19. bis 27. Oktober 2026• Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung• Schwankungsbreite: 2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 ProzentDie Fragen im Wortlaut:• Beim Ausbau der Infrastruktur in Deutschland müssen häufig unterschiedliche Ziele gegeneinander abgewogen werden. Welcher Aussage stimmen Sie eher zu?A Es ist wichtiger, Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld von Infrastrukturprojekten umfassend zu beteiligen, auch wenn sich Planung und Ausbau dadurch verzögern.B Es ist wichtiger, Infrastrukturprojekte möglichst zügig umzusetzen, auch wenn die Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung dafür reduziert werden.• In welchem der folgenden Bereiche besteht Ihrer Meinung nach der größte Handlungsbedarf, um die Verkehrssituation zu verbessern?a) Bus- und Bahnverkehrb) Straßen und Autobahnenc) Fahrradweged) FußwegeBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6386228