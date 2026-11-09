Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist für alle Ausspielwege: Montag, 9. November, 5.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-Aktion "Deine Meinung zählt!": Sieben von zehn fänden Volksentscheide auf Bundesebene richtigMögliche Reformen, mit denen Bürgerinnen und Bürger mehr Einfluss auf politische Entscheidungen erhalten würden, kommen bei den Menschen in Deutschland mehrheitlich gut an. Besonders hoch ist die Zustimmung für so genannte Volksentscheide. 71 Prozent fänden es richtig, wenn Bürgerinnen und Bürger auch auf Bundesebene direkt über bestimmte politische Sachfragen abstimmen könnten. Jeder Fünfte (21 Prozent) fände das falsch. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des WDR ergeben, für die infratest dimap zwischen dem 19. und 27. Oktober 2.281 Menschen aus der deutschsprachigen Bevölkerung ab 16 Jahren befragt hat.Knapp zwei Drittel fänden es zudem richtig, wenn Bürgerinnen und Bürger künftig direkt darüber abstimmen könnten, wofür ein Teil der öffentlichen Haushaltsgelder verwendet wird (64 Prozent); gut jeder Vierte (28 Prozent) fände das falsch. Dieser Vorschlag kommt vor allem bei Anhängern von AfD und Linke überdurchschnittlich gut an. Dass zufällig ausgeloste Bürger in einem Bürgerrat regelmäßig über grundlegende Fragen beraten und Vorschläge auf die Tagesordnung des Bundestags setzen können, befürworten 63 Prozent; auch hierauf blickt gut jeder Vierte (27 Prozent) kritisch. Den größten Zuspruch erhalten Bürgerräte von Anhängern der Grünen, gefolgt von AfD- und SPD-Anhängern. Die Einführung einer Wahlpflicht wird mehrheitlich abgelehnt: 61 Prozent fänden das falsch, halb so viele (31 Prozent) richtig. Anhänger aller im Bundestag vertretenen Parteien lehnen eine Wahlpflicht mehrheitlich ab.Befragungsdaten• Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren• Fallzahl: 2.281 Befragte• Erhebungszeitraum: 19. bis 27. Oktober 2026• Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung• Schwankungsbreite: 2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 ProzentDie Fragen im Wortlaut:• Um die Demokratie in Deutschland weiterzuentwickeln, gibt es verschiedene Ideen und Vorschläge. Geben Sie bitte zu den folgenden Ideen an, ob diese aus Ihrer Sicht in die richtige oder falsche Richtung gehen.a) Künftig sollten zufällig ausgeloste Bürger in einem Bürgerrat regelmäßig über grundlegende Fragen beraten und Vorschläge auf die Tagesordnung des Bundestags setzen können.b) Künftig sollten Bürger auf der Bundesebene über bestimmte politische Sachfragen direkt in Volksentscheiden abstimmen können.c) Künftig sollten die Bürger verpflichtet werden, an Wahlen teilzunehmen.d) Künftig sollten die Bürger direkt darüber abstimmen können, wofür ein Teil der öffentlichen Haushaltsgelder verwendet wird.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6386227