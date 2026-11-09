Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist für alle Ausspielwege: Montag, 9. November 2025, 5.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-Aktion "Deine Meinung zählt!": Bürgerinnen und Bürger sehen Rechtsextremismus als größte Gefahr für die DemokratieFragt man Bürgerinnen und Bürger offen nach der aktuell größten Gefahr für die Demokratie in Deutschland, so nennt jeder Dritte (34 Prozent) Rechtsextremismus - die häufigste Nennung. Jeder Sechste (16 Prozent) verweist auf das als dysfunktional empfundene Handeln von Politik und Verwaltung. Weitere 7 Prozent nennen Extremismus von Rechts wie Links, 6 Prozent Migration und 5 Prozent außenpolitische Bedrohungen. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des WDR ergeben, für die infratest dimap zwischen dem 19. und 27. Oktober 2.281 Menschen aus der deutschsprachigen Bevölkerung ab 16 Jahren befragt hat.Die Verantwortung dafür, dass die Demokratie im Land gut funktioniert, sehen drei Viertel (75 Prozent) bei Politikern und Bürgern gleichermaßen; 15 Prozent sehen sie eher bei den Politikern, 6 Prozent bei den Bürgern. Fast alle Menschen (94 Prozent) sind der Meinung, dass es für die Zukunft unserer Demokratie wichtig ist, dass Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten im Austausch miteinander bleiben. Gleichzeitig stimmt gut jeder Vierte (28 Prozent) der Aussage zu: "Mit Menschen, die politisch ganz anders denken als ich, möchte ich so wenig wie möglich zu tun haben." Fast zwei Drittel (64 Prozent) stimmen dieser Aussage nicht zu, sind also nach eigener Aussage offen für den Austausch mit Andersdenkenden.Der politische Kompromiss genießt bei Bürgerinnen und Bürgern durchaus Ansehen: Vier von fünf (79 Prozent) sind der Ansicht, Kompromisse in der Politik seien gut, weil Politiker und Parteien damit unterschiedliche gesellschaftliche Positionen zusammenführen. 14 Prozent hingegen finden, Kompromisse in der Politik seien schlecht, weil Politiker und Parteien damit ihre Prinzipien aufgeben.Befragungsdaten• Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren• Fallzahl: 2.281 Befragte• Erhebungszeitraum: 19. bis 27. Oktober 2026• Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung• Schwankungsbreite: 2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 ProzentDie Fragen im Wortlaut:• Was ist Ihrer Meinung nach die aktuell größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland?• Wer trägt Ihrer Meinung nach die Verantwortung dafür, dass eine Demokratie gut funktioniert: eher die Politiker, eher die Bürger oder Politiker und Bürger gleichermaßen?• Im Folgenden geht es um Aussagen allgemein zum Zustand von Demokratie und Gesellschaft in Deutschland. Geben Sie bitte zu jeder Aussage an, ob Sie ihr zustimmen.a) Für die Zukunft unserer Demokratie ist es wichtig, dass Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten im Austausch miteinander bleiben.b) Mit Menschen, die politisch ganz anders denken als ich, möchte ich so wenig wie möglich zu tun haben.• Welcher der beiden folgenden Aussagen zu Kompromissen in der Politik stimmen Sie eher zu?A Kompromisse in der Politik sind schlecht, weil Politiker und Parteien damit ihre Prinzipien aufgebenB Kompromisse in der Politik sind gut, weil Politiker und Parteien damit unterschiedliche gesellschaftliche Positionen zusammenführen.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6386226