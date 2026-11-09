Die globale Logistikbranche steht vor einem gewaltigen Umbruch. Während etablierte Lkw-Hersteller Milliarden mit konventionellen Antrieben verdienen, nimmt die Entwicklung emissionsfreier Nutzfahrzeuge Fahrt auf. Brennstoffzellen, Wasserstoffversorgung und automatisierte Logistiksysteme könnten die Wertschöpfungskette grundlegend verändern. Für Anleger stellt sich die Frage, wer die industrielle Transformation tatsächlich in profitable Geschäfte verwandeln kann.
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