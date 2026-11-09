Die AMD-Aktie hat sich nach ihrem jüngsten Rücksetzer mit einem Tagesgewinn von +11,04% auf 449,04 US$, am vergangenen Freitag zurückgemeldet. Damit verteidigt die Techaktie eine wichtige Unterstützungszone, während die Indikatoren erste Stabilisierungstendenzen zeigen. Ist die Korrektur bereits beendet - oder droht nach der Erholung eine weitere Abwärtswelle? Chartanalyse zu AMD Die AMD-Aktie konnte die Unterstützungszone zwischen etwa 435,00 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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